推動Ｂ型企業 王道銀獲新秀獎殊榮

天下雜誌昨日舉行「2018天下企業公民獎」頒獎典禮，評選出TOP100企業。（王道銀行提供）

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中國時報
／台北報導

王道銀行（O-Bank）獲天下雜誌頒發「2018天下企業公民獎」中堅企業組新秀獎，首次參賽即在中堅企業組所有新進企業中獲第一高分而獲獎，彰顯王道銀行長期耕耘企業社會責任與投入永續經營之成績。

王道銀行於2015年成立企業社會責任委員會，由副董事長駱怡君擔任主任委員，並由各相關部門最高主管擔任委員，帶領全公司以系統性與組織化的方式積極推行企業社會責任相關舉措，近三年來共推行了超過200項的措施。

其中，在員工照顧方面，王道銀行推行一系列員工福利與培育計畫，並積極打造性別平權的友善職場環境；在社會參與方面，不僅自身通過國際B型企業認證，更致力於號召企業推動企業社會責任，故結合金融本業推出支持B型企業的金融優惠專案，同時攜手B型企業協會（B Lab Taiwan）舉辦一系列活動。

此外，更結合育才與公益，舉辦「暑期種子實習計畫」，提供清寒學子實習機會，且為王道銀行徵才創造多元管道；在環境保護方面，王道銀行更從節電、省水、垃圾減量、辦公室無紙化、價值鏈環保等面向切入，持續為保護環境而努力。

今年王道銀行首次參加天下企業公民獎選拔，即榮獲新秀獎與中堅企業組第8名殊榮，表彰王道銀行推動企業社會責任之成效，也展現王道銀行對於員工、客戶、股東、社會大眾之承諾，追求與所有利害關係人共創多贏。

駱怡君表示：「企業存在的價值不只在於獲利，更在於其能發揮多大的社會影響力。王道銀行成立的初衷，就是期許自己能發揮利他圓己的精神，為消費者打造便利的金融生活，並提供金融資源給真正有需求的人。」

(中國時報)

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