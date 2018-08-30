0.001秒差 楊俊瀚痛失金牌

2018年08月30日 01:13 中國時報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

亞運男子200公尺決賽，中華隊楊俊瀚（下）與日本好手小池祐貴軍跑出20秒23，經檢視終點攝影，確認小池的肩膀先通過終點線，讓楊俊瀚以千分之1秒、一肩之差銀恨。（中華田協提供）

先前男子100公尺失利的「台灣飛毛腿」楊俊瀚，29日在200公尺決賽面對日本雙雄小池祐貴和飯塚翔太的夾擊，奮勇跑出20秒23，改寫自己保持的全國紀錄，並且與小池祐貴同時通過終點，經過大會最後審視，楊俊瀚以0.001秒之差「銀」恨，但他仍成為台灣田徑史上第一位獲得亞運短距離獎牌的男子選手。

楊俊瀚在複賽跑出20秒53，僅次於日本選手小池祐貴的20秒35，也是8位參賽選手中年紀最小的一人。楊俊瀚在鳴槍後就與小池祐貴並列領先，兩人也同時抵達終點，但大會在經過3分鐘的終點攝影判讀，認定小池祐貴的右肩膀率先壓過終點線，楊俊瀚最終只能無奈收下銀牌，沒能終結台灣男子田徑52年零金窘境。

楊俊瀚賽後受訪時自認已發揮了99%，可惜差那麼1%金牌就飛走了。

風速之男 自認發揮99%

楊俊瀚表示，「昨晚幾乎整夜沒睡，整個白天都過於緊繃，教練告訴我，別緊張，你已經夠好了，你的實力足以威脅到大陸和日本等多位名將的地位，因此別想太多，只要放鬆心情去跑就可以了。」

楊俊瀚說，「教練的這番話點醒了我，雖然最終還是輸了千分之一秒，但事實證明日本選手的狀態還是略勝我一籌，身為一位成熟的選手，必須要能接受自己的失敗，接下來才有進步的原動力。」

楊俊瀚強調，和大陸、日本選手去競爭金牌 這原本是我的很長遠目標，這次亞運我辦到了，可惜大陸的謝震業因傷缺席，他是一位非常有天分的選手，期待下次能和他同場較勁。不敢說自己已和那些名將同等級，不過，我會努力向他們學習，期許早日跟上他們的腳步。」

賽後落淚 真以為會贏

對於「銀」恨這件事情，楊俊瀚表示，「當下我真的以為會贏，知道輸0.001秒之後流下了眼淚，或許是去年台北世大運的完美演出，今年上帝決定讓我留下些許遺憾，有時候不完美的結局才是最完美的答案吧！」

(中國時報)