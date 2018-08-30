就在今晚 棒籃同演兩岸大戰

友善列印
中國時報
／雅加達報導

雅加達-巨港亞運今天棒、籃球都要上演「兩岸大戰」，其中棒球賽況詭譎，大陸透過「與狼共舞」計畫就要贏這一戰，中華隊展開「十面埋伏」制敵於先，這場大戰已經不是純粹的「名次之爭」，而是誰都不想輸的「面子之爭」。

亞運棒球賽昨天休兵1天，中華隊前往比賽球場熱身1小時左右，談到對戰大陸隊，總教練許順益表示，大陸隊一定100％排出最好的投手對戰，他們來亞運就想贏中華隊，名次算是其次，而中華隊也會全力應戰。

面對大陸全力挑戰，中華隊陸續有情蒐資料進人中華隊教練團，總教練要求球員多看幾遍，把情蒐的資料變成「記憶」，才能應付臨場反應；目前的情蒐分析，中國大陸球員不怕快速球、有力量，腳程快。

今年5月大陸隊展開「與狼共舞」計畫，前往美國參加獨立聯盟比賽，以賽代訓，總共出賽70場，全速提升球技與競爭力；而中華隊則是備妥史上最好的「十面埋伏」計畫，用專業情蒐反擊。

不只棒球，男籃今晚6點30日也要迎戰大陸，這次中華男籃打破外界看衰印象，一舉闖進4強，卻是考驗的開始，畢竟大陸隊這次雖未派出全部主力，仍有周琦、丁彥雨航兩名NBA球員，其他球員也不好惹。

堅持小球戰術的男籃外籍教頭帕克，不僅面對大陸的周琦、王哲林兩大長人內線威脅，還須設法防堵大路外線，或許就跟「中華隊長」陳盈駿所說，中華男籃只能先做好防守與鞏固籃板，然後再來思考進攻突破方式，或許還有一線生機。

(中國時報)

0.001秒差 楊俊瀚痛失金牌 黃亭茵飆速 自由車全能賽摘銀

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。