中信高球女將 偏鄉小學教球

「2018中國信託女子公開賽」高球公益教學於新北市興福國小舉辦，圖為中國信託銀行副總經理何慶媛（後排左二）、興福國小校長宋宏璋（後排右一）與中信高球女將。（中信提供）

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中國時報
／台北報導

中國信託高球女將化身高爾夫導師，首度前進偏鄉小學授課！中國信託商業銀行副總經理何慶媛以及中國信託高球女將謝瑀玲、葉欣寧、石昱婷，昨日於「2018中國信託女子公開賽」賽前特別前往新北市興福國小參加「高爾夫公益教學」。

位於半山腰的興福國小被三座高爾夫球場圍繞，是林口當地特色學校，亦是全臺灣第一所校內設立小型高爾夫練習場的小學，學校將高球列為中高年級必修課，從認識球具、規則與禮儀到學習基礎揮桿、推桿，學生畢業前還要能打完短九洞。

中國信託長期推展高爾夫運動、更結合慈善投入體育公益，今年首度安排中國信託銀行贊助之高球選手前往偏鄉小學進行公益教學。

何慶媛肯定謝瑀玲、葉欣寧、石昱婷犧牲賽前練習時間，教導偏鄉小朋友打球，並期望藉由明星球員的影響力吸引更多人共同參與，啟動善的循環，為臺灣高爾夫發掘下一個臺灣之光。

謝瑀玲、葉欣寧、石昱婷三人一大早便來到興福國小擔任指導教練，分組傳授25位興福國小學生短切等擊球技巧，分享自己的心得經驗，並展開分組競賽PK，驗收教學成果。最後由葉欣寧帶隊的小組以精準的短切贏得勝利，每位小球員都獲得訂製高爾夫手套，鼓勵他們繼續精進球技。

石昱婷大讚學生架式不輸職業選手，未來會是高球明日之星；謝瑀玲則勉勵小朋友無論做任何事都要「堅持信仰」，才能「成就夢想」。

興福國小校長宋宏璋表示，高球有助提升孩子的專注力和自我管理，因此想打破高球是貴族運動的迷思，推展成為全民運動；認為現行教育制度重文輕武，而中國信託深耕基層體育、當運動推廣的先驅者，走一般企業不願意走的路，「取之於社會、用之於社會」令人感動。

(中國時報)

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