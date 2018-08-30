因應陸方改名要求 聯航出奇招 台灣變成新台幣

2018年08月30日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

大陸民航局日前要求美籍航空公司將「台灣」改列「中國台灣」，但美國聯合航空卻想出一個創意方式，昨在官網上改以「貨幣／付款資訊」方式呈現，將「台灣」選項改成「新台幣」，而大陸則列為「人民幣」，香港則以「港幣」呈現。外交部昨表示，感謝彈性作法，並樂觀其成。

對於美國聯合航空官網將兩岸三地名稱改以「貨幣」方式呈現，總統府發言人黃重諺表示，中國近期在國際社會以威脅民間企業更改台灣名稱在內，涉入各國內部事務，國際社會必須共同協力遏止這類行為的持續擴散，以維護國家自由民主以及國際社會的安全與穩定。

陸港台用貨幣取代

大陸民航局施壓包含美國航空、達美航空、聯合航空及夏威夷航空等4家美籍航空公司更名，上月4家美籍航空紛紛將「台灣」選項拿掉，並改以「台北」稱呼，但大陸民航局隨後發表聲明指出，美籍航空公司更名不完整，要求2周後再度檢查，美航回應「官網系統修正中」。

經多日後，聯合航空作出一項創意作法，在官網顯示選項上改以「貨幣／付款資訊」別列舉台灣、大陸與香港，其他國家完全不變；「台灣」為改以「新台幣」，「大陸」被改以「人民幣」，香港則顯示「港幣」，三項英文翻譯相同。

我外交部樂觀其成

對聯合航空的這項改變，外交部發言人李憲章表示，對上述「彈性作法」表示感謝，只要作法能夠彰顯台灣主體性，並有別於中國，不管用何種方式，都表示樂觀其成。

李憲章強調，中國對於台灣打壓無所不在，政府傾全力要改變這個情況，希望國人齊心一致支持政府作為。

(中國時報)