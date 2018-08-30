陸首次駐軍阿富汗 協訓反恐部隊

阿富汗首都喀布爾以南20公里山谷中，有一座神祕營地，是最精銳作戰部隊莫爾黑德突擊部隊的訓練中心。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

香港英文媒體《南華早報》29日引述大陸軍方消息報導，在與阿富汗接壤的瓦漢走廊（Wakhan Corridor），大陸將提供全額資金為阿富汗軍隊建立反恐訓練營。解放軍將可能派遣一個營、超過500人的軍隊到訓練營，在現代歷史中，這將是大陸首次在阿富汗駐軍。

瓦漢走廊位於阿富汗東北部，是連接阿富汗北部的巴達赫尚省與新疆的通道。訓練營位於新疆附近，而北京政府視新疆為「三股勢力」（分裂主義、恐怖主義和極端主義）的主要來源，近年來新疆陸續發生多起暴力襲擊事件。由於北京當局擔心鄰國的不穩定可能會威脅到整個地區的經濟利益，大陸在過去3年向阿富汗提供超過7000萬美元的軍事援助。

報導引述鳳凰衛視的軍事評論員宋忠平分析稱，訓練營的關鍵作用是加強大陸與阿富汗之間的反恐合作和軍事交流，以阻止分離主義者滲透到新疆。由於擔心東突厥斯坦伊斯蘭運動與塔利班聯手，大陸和阿富汗已同意共同打擊恐怖主義。

大陸積極參與阿富汗和平進程。美軍2016年自阿富汗撤軍時，大陸一改對交戰地區和國家事務不插手態度，主動介入阿富汗和塔利班促談，以維護區域穩定。

專家認為，從經濟上來說，阿富汗是大陸「一帶一路」倡議中重要的樞紐城市；而在反恐角度上，不少暴徒先前曾在阿富汗境內的塔利班組織接受訓練，之後又潛入新疆策畫恐攻，因此大陸派兵進駐阿富汗可謂一舉兩得。

(中國時報)

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