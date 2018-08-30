政經大動盪 拉美掀難民潮

2018年08月30日 01:13 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

宏都拉斯去年總統大選傳出做票，引發極大政治爭議。今年7月30日，由於公共交通和汽油價格上漲，首都德古西加巴又出現大批抗議民眾，並爆發衝突，抗議的大學生蒙住口鼻，躲避來襲的催淚瓦斯。（美聯社）

中南美洲9邦交國

委內瑞拉難民流亡路線圖

編者按中南美洲政局動盪！從委內瑞拉、巴西、智利到我邦交國尼加拉瓜和宏都拉斯。拉丁美洲許多國家面臨通貨膨脹居高不下、貪汙盛行、貧富差距持續擴大，經濟停滯等嚴重問題，許多國家因此長期處於政局不穩的狀態。這樣的局面不但影響全球經濟前景，更直接影響我9邦交國的未來選擇。本報為此特別製作專題，為讀者介紹正在面臨巨變的拉丁美洲。

我邦交國最多的拉丁美洲多國政局動盪不安！當委內瑞拉的政經危機迫使大批難民逃到鄰近國家，而在南美洲引發人道危機之際，我邦交國尼加拉瓜和宏都拉斯，也都正面臨民主危機，尤其是尼加拉瓜政治動盪導致2.3萬人湧入哥斯大黎加，形成了拉丁美洲的另一波難民潮。

尼加拉瓜自4月爆發反政府示威以來，造成至少400人死亡，約2.3萬人向鄰國哥斯大黎加尋求庇護，造成兩國關係緊張。聯合國難民署正加派人手到哥斯大黎加北部邊界地區，為成千上萬尼加拉瓜難民提供保護和協助。巴拿馬、墨西哥及美國亦受到影響，2018年上半年收到的尼加拉瓜難民庇護申請亦與日俱增。

尼國上萬人湧入哥國

尼加拉瓜的反政府示威於4月中旬爆發。當時總統奧蒂嘉政府宣布新的年金改革案，提高勞工及雇主的退休金提撥比率，但勞工退休後的年金給付卻變少，立即引發全國民怨。而反對派原本已不滿奧蒂嘉獨裁執政，如今順勢起來抗爭，要求他及擔任副總統的妻子穆利優下台或提前舉行大選。惟奧蒂嘉拒絕提前大選，年改案雖在一周後叫停，但奧蒂嘉繼續鎮壓反政府人士，示威升高成為流血衝突。

經濟處於半癱瘓狀態

左翼游擊隊出身的奧蒂嘉，1984年首度參選就坐上總統大位，1990年爭取連任時失利，2006年再度贏得大選，回歸權力核心，2011年及2016年又兩度連任。許多批評者認為，奧蒂嘉不斷排除異己，將政權獨攬在第一家庭手中，甚至修法取消總統任期限制，彷彿回到30多年前獨裁統治時代。

今年尼加拉瓜的全國動亂已持續逾四個月，經濟處於半癱瘓狀態，光是5月25日至6月21日，尼國外匯存底就減少了3億850萬美元，相當於10.4％。有不少學者專家擔憂，尼加拉瓜會成為下一個委內瑞拉。

另外在宏都拉斯，去年11月26日總統大選爆發舞弊爭議，造成內部分裂後，迄今仍無解。投開票當天，計票系統突然「當機」整整36個小時。重新上線後，反對黨候選人納斯拉亞的得票率，竟從領先現任總統葉南德茲超過5％變成反而落後1.5％，引爆兩派支持者上街示威，演變為暴力衝突。

據人權團體表示，在數星期的動亂中，尼國軍警擊斃至少32名示威群眾，另逮捕了約1350人。而儘管兩大反對黨正式提出要求，希望宣告總統大選結果無效，但經過部分開票所重新驗票後，12月17日宏國最高選舉法庭仍宣布葉南德茲險勝，連任成功。今年1月27日，葉南德茲宣誓就任第2個總統任期。

宏國大選 動亂無解

宏都拉斯人口約900萬，為西半球最貧窮的國家之一，其中2/3陷入赤貧，1/4宏國家庭仰賴海外家人匯款度日。去年美國境內的宏都拉斯無證移民人數暴增至近60萬人，但川普政府近來加強逮捕非法移民並強制遣送回國，宏國等中美洲國家擔憂外匯收入減少，恐對經濟帶來衝擊。

(中國時報)