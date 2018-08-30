委國通膨飆萬倍 230萬人逃難

一名委內瑞拉少女搭乘祕魯提供的巴士，抵達厄瓜多近祕魯邊境的瓦基利亞斯。她披著黑色毛毯蹲坐在地上休息，但一臉茫然不知前途將歸向何方。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

在南美洲國家委內瑞拉，高齡85歲的老太太希曼尼悲傷地說，她的5名子女已經帶著9個孫子女逃難到國外。「從前，我當了38年的裁縫師，好不容易把孩子都拉拔大，讓他們衣食無缺。現在，我們連買藥錢都沒有…還好他們決定離開這個危險的地方，我希望我能年輕20歲，這樣我就可以跟他們一起走。」

養兒到老 現在連藥錢都沒有

現年62歲的裴瑞茲也唉聲嘆氣，女兒在已2年找不到工作，鼓勵女兒去哥倫比亞試試看，留下3個年僅7歲、12歲、13歲的孫女給她照顧。「這對孩子們來說很殘酷。她們的生日、畢業典禮媽媽都沒辦法參加，每次媽媽打電話回來，她們總是堅強地說她們很好，叫她不要擔心，她們很愛她。」如今學校開學在即，學生必須繳交照片才能註冊，但是拍攝證件照的費用超過當地平均月薪的1/4，她還在煩惱這筆錢要從哪裡來。

聯合國統計數據顯示，自2014年至今年6月止，委內瑞拉已有230萬人因經濟危機被迫離鄉背井，形成拉丁美洲史上最大難民潮。由於出走人數占全國人口的7％，幾乎每個家庭都受到了影響。

委國的經濟危機根源可追溯到20年前，當時強人查維茲掌權，推行社會主義，免費診所等社福政策造成高額財政支出，唯一的經濟支柱卻只仰賴石油出口。他任內將石油公司國有化後，屢傳貪腐嚴重、管理不當、設備投資不足等問題，石油產量大幅萎縮，去年甚至跌至25年來新低，堂堂產油大國淪落到必須向外國進口石油。

拖累周邊國家 收容所大爆滿

2013年查維茲病逝時，委國已出現高通膨與物資短缺等問題，但繼任者馬杜羅仍持續沿用多數前朝政策。2014年國際油價下跌，委國經濟雪上加霜，糧食與生活物資嚴重匱乏，許多人營養不良，傳染病肆虐。今年7月，惡性通膨率狂飆至82700％，大量勞動人口出走，造成地鐵、電力公司等基礎設施被迫停擺。國際貨幣基金（IMF）預測，今年底委國通膨率將達到1000000％。

石油蘊藏量全球第一的黑金王國崩壞，難民大量逃離，也讓周邊的拉美國家面臨與歐洲類似的難民潮問題。巴西北部羅賴馬州成為最多委國移民遷入的地區，當地公共系統與衛生設施不堪負荷，收容所大爆滿，許多移民只能露宿街頭，還有委國孕婦因國內缺乏醫療資源，冒險跨境進入巴西生產。難民湧入後衝突與亂象叢生，讓巴西民眾忍不住怨聲載道，仇外思想也開始迅速蔓延。

厄瓜多政府24日宣布設立「人道走廊」，暫時解除入境限制，方便委國難民繼續南下前往經濟較好的祕魯、智利等國，運氣較好的難民，就可與當地親友團聚並打工維生。

(中國時報)

政經大動盪 拉美掀難民潮 反貪腐聲浪 鋪天蓋地來

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