反貪腐聲浪 鋪天蓋地來

2018年08月30日 01:13 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

拉丁美洲地區過去16年間高層貪腐問題層出不窮，導致各國實行的民主政治危如累卵，外國投資望而卻步，民眾普遍陷入安全無保障、生活窮困悲慘的境地。鑒於問題嚴重，反貪腐浪潮正鋪天蓋地席捲整個拉美地區。

拉美多數國家三權分立體制長期不健全，立法與司法部門未能有效監督、制衡行政部門。然而，近來各國公民普遍覺醒，集體攜手走上街頭向當局施壓，正逐漸促使權責機關著手究辦重大貪腐醜聞。

在我邦交國瓜地馬拉，聯合國支持成立的「瓜地馬拉反罪犯外逃國際委員會」（CICIG），與瓜國前司法部長艾達納女士合作，交出了亮眼的反貪腐成績。CICIG與瓜國檢方在2015年揭發時任總統莫利納貪瀆、迫使其辭職下台，今年2月又逮捕起訴任內涉及公共運輸採購弊案的前總統科洛姆，目前更大刀闊斧砍向現任總統莫拉雷斯，接連槓上瓜國3任總統。

莫拉雷斯涉嫌匿報來路不明競選獻金，CICIG正第三度聲請瓜國最高法院撤銷他的豁免權以利調查。莫拉雷斯一直否認違法，更於27日宣布驅逐CICIG委員長韋拉奎。此舉不但招致聯合國及歐美國家強烈抗議，更有多個國家駐瓜國大使館史無前例發布聯合聲明，表態支持被驅逐的韋拉奎。瓜國憲政法庭已緊急表決暫緩執行驅逐令。

而在拉美最大國、國內生產毛額世界排名第8的巴西，近年貪腐醜聞也屢見不鮮，尤其國營巴西石油公司的賄賂與回扣弊案，牽連前總統魯拉等50多名聯邦要員與政治人物，演變為巴西近代史上最重大醜聞，不但使左派的魯拉成為巴西第一位因貪腐遭定罪並入監的總統，甚至造就了極右派民粹政治人物、「巴西版川普」波索納洛，在10月總統大選前異軍突起。

拉美地區訴求經濟平等的左派政黨，在過去近20年間因經濟自由化擴大貧富差距而趁勢崛起，先後取得拉美多國政權，然而，在這股政治向左轉的潮流中，貪腐歪風幾乎同時盛行，如今極右民粹勢力量又蠢蠢欲動。

巴西的波索納洛奉川普為「絕佳楷模」，他像川普一樣直言抨擊對其不友善的媒體，且熱中透過社群媒體發聲，此外他反同志、擁槍等立場也相近。他更緬懷昔日軍事獨裁時代、主張恢復酷刑，國會問政乏善可陳卻擅於利用民眾痛恨貪腐橫行與犯罪猖獗的長期積怨，成功將自己形塑為有能力鐵腕肅貪掃黑的強人，在總統選戰民調拔得頭籌。有些媒體形容他宛如川普與菲律賓總統杜特蒂的綜合體。

(中國時報)