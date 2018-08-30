2018年08月30日 01:13 中國時報 王文吉 、 陳世宗 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

民眾到現場，專心聽專家和議員們對臺中發展的建言。 （黃國峰攝）

臺中市議會公共關係組主任劉淑媚代表議長林士昌出席。

為關注山線地區發展，臺中市議會舉辦「地方治理論壇」第9場在葫蘆墩文化中心登場！探討「營造大臺中悠遊樂活新城市」，與會學者針對臺中市均衡發展提出精闢見解；多位議員認為縣市合併後，豐原頓失縣治地位，形同被架空陷入邊緣化危機。

遺憾豐原沒大學城

市議會公共關係組主任劉淑媚代表議長林士昌出席。她表示很遺憾豐原大學城沒做成，當時大家都說炒地皮，其實學生是純消費族群，大學城是永遠的商圈不停帶來收入。沙鹿有兩所私立大學，若1萬名學生月消費1萬元，就能帶來1億元；如今豐原沒有大學城，農地廢了，居民也走了，下一代未來也被犧牲。

臺中榮民總醫院院長許惠恒以「高品質及連續性的市民醫療服務」發表專題演說。他指出，該院是中部唯一的公立醫學中心，服務約500萬人口；除成立高齡民眾專屬醫療團隊，並利用大數據分析，將銀髮病人就診流程由分散轉為集中，減少等候時間獲得高齡者好評。

中興大學運動與健康管理研究所教授林明宏認為豐原製鞋業興盛，建議以運動產業結合臺中榮總的預防醫學及運動醫學，朝「芬蘭樂活村」方向發展；甚至規畫友善銀髮族運動中心，讓長輩樂於出門運動、休閒與娛樂。

師法「芬蘭樂活村」

臺中科技大學通識教育中心副教授黃玉琴以歐洲大學城為例，建議老人將閒置空屋、空房租給年輕人，讓年輕人、老人家同住或互動！長億高中校長沈樹林表示，近來很夯的實驗教育不受課綱束縛；他認為偏鄉學校可融入長照，體育強校結合運動產業。

市議員陳清龍說，水岸花都是「軟硬兼施」的概念，除葫蘆墩圳掀蓋營造親水的「硬體」公共建設；同步從「軟體」著手，將豐原打造成悠遊樂活的副都心，作為城市治理的新典範！

黃金地段空轉4年

「花博火車頭效應與豐原副都心計畫，可讓后、豐脫離邊緣化危機。」市議員謝志忠說，豐原集行政、交通、商業、文化、生活五位一體；后里擁有馬場、糖廠、鐵馬道及樂園等，不僅能吸引觀光客，更是人民安居、落葉歸根的幸福城市。

資深市議員張瀞分說，國內許多大型建設缺乏前瞻規畫，例如鐵路高架化因市府未配合規畫造成附近道路遲不開闢，又如豐原兵工廠因政黨輪替豐富專案「重新再定位」；黃金地段空轉4年，花費公帑未發揮效益，是很不好的現象！

(中國時報)