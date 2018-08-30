豐原人文薈萃 花博帶來契機

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中國時報
／台中報導

豐原是臺中市重要副都心！隨著鐵路高架化、2018世界花博等大型公共建設活動的舉辦，為豐原帶來各方面轉型契機；包括豐原轉運中心、綠空廊道、都會生態公園、生技產業園區等多項公共建設全面推動中，落實水岸花都營造成大臺中樂活新城市！

國立中興大學運動與健康管理研究所教授林明宏指出，豐原是個人文薈萃的地方！豐原的工業如運動鞋等全世界有名，豐原對台灣運動產業屬於開創階段！教育環境有豐原高中、豐商等創造文化素養是不可被取代。

林明宏說，豐原擁有相當條件可打造成銀髮族的樂活村，包括外環交通便利性，可借重臺中榮總的預防醫學團隊，將豐原打造成銀髮族運動醫學中心；讓銀髮族隨時走出家門就可運動、休閒與娛樂，身心靈獲得舒緩，豐原完全符合打造宜居城市的條件。

國立臺中教育大學通識教育中心教授黃玉琴表示，臺中南來北往都很方便，可以做到1日台灣生活圈，臺中是個適合居住的城市；談到樂活和銀髮族有關的健康管理很重要，尤其要做好運動管理及運動照護，讓臺中市民都很健康、很幸福。

臺中人口已躍居全台第二大城市！黃玉琴說，臺中移居人口非常多，醫療好可推動醫療觀光；帶動保險、旅宿、交通、租屋等就業機會。樂活城市須看環境是否友善等，營造好環境讓年輕人有機會，一起為樂活悠遊新城市而努力！

臺中市立長億高中校長沈樹林，從教育新的思考方向來呈現城市新風貌，包括觀光、運動及體育的融入！他說實驗教育與現有教育體制不太相同；實驗教育樣態分為非學校型態、學校型態、委託私人辦理、全部或部分班級實驗教育等。

沈樹林強調，體制內部分課綱鬆綁後，依實驗教育的精神，體育可融入產業相結合；如新社高中融入咖啡業者、觀光庭園咖啡等。實驗教育是個新思維，但並非萬靈丹！可利用每個城市的優點課程，如豐原糕點可結合課程，讓整個城市藉由教育呈現新風貌！

(中國時報)

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