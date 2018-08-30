海關沒入1100萬 賭神豪氣捐了

2018年08月30日 04:10 中國時報 范揚光 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

「台灣賭神」黃男價值千萬元新台幣的外幣遭海關秒殺後，他淡定地說，就當貢獻給國家。（范揚光攝）

台灣賭神 戴子郎 小檔案

賭神栽跟頭！被封為「台灣賭神」、筆名戴子郎的黃姓男子，29日從桃園機場入境時，雖主動申報攜帶美金，但被海關另查獲攜帶大量未申報的4億多韓圜及47萬泰銖，折合台幣約1100萬元，黃得知未申報的千萬鉅款必須全數沒入繳國庫，竟淡定地表示，就當貢獻給國家吧！

關員點鈔 數到手抽筋

以「戴子郎」為筆名的黃男，精於算牌技巧，是國內知名的「賭神」，早期以「21點」賭技闖出名號，在台除了開班出書，還多次登上媒體版面暢談賭錢技巧，多年來更遠征世界各大賭場，以鑽研賭場漏洞贏取賭金，由於賭技高超，黃還自稱已被全球200多家賭場列為黑名單。

黃男昨天中午12時50分搭乘釜山航空自韓國返台，入境前自行至海關紅線申報台申報超額外幣美金1萬5400美金，不過，海關檢查行李時，卻發現大量未申報的韓圜及泰銖鈔票，由於數量過於龐大，海關出動5、6位關員搬錢數鈔，花了2個多小時才清點完畢。

海關關員個個忙得人仰馬翻，最後確認總計韓圜4億880萬元，泰銖47萬3000元，折合約新台幣約1100萬元，不少關員大嘆從來沒看過這麼多錢，「數錢數到手抽筋！」。

賭博贏錢 當貢獻國家

黃男向海關供稱，這些錢是在韓國及泰國賭場贏來的，不過，自己誤認韓圜及泰銖並非國際流通貨幣，因此才「懶」得申報，未料遭到沒入的命運，黃還幽默地自嘲，「就當作是貢獻國家吧！」面對鉅額損失還如此心平氣和，讓關員個個嘆為觀止、議論紛紛。

黃透露，今年初香港一家上市公司在韓國投資開賭場，為了營造賭場高朋滿座生意興隆的場景，進而炒作公司股票，賭場還提供美金5000萬元高額退佣給賭客，請他們充當「演員」。

但賭場董事長因炒股遭逮，他立即將贏得的籌碼兌換現金，加上賭場要求賭客清空保險箱，他在匯回一部分金額後，剩下的現金才帶回台灣，沒想到卻被海關全數「秒殺」。據黃估計，數月來，台灣賭客在該賭場已經「贏」走台幣約10億元。

(中國時報)