吸毒後麻木 毒駕撞死人判3年半

毒駕惹禍案例

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中國時報
／台北報導

陳姓男子前年吸食安非他命，經過27小時後，開車超速追撞陳姓女騎士並拖行55公尺致其慘死，陳辯稱肇事後主動自首且車禍與吸毒無關，歷審認定他毒品藥效消退後，出現麻木及疲憊情況無法安全駕駛，依毒駕致死罪將他判刑3年6月定讞。

42歲有多項毒品前科的陳男，前年12月1日下午3點左右在車內吸毒，隔天下午5點多，他開車上路，1小時後，駕車行經苗栗縣竹南鎮路段，超速追撞前方陳女騎乘的機車。

陳女被撞後人車倒地，送醫急救後，因顱骨骨折及內出血不治，陳男肇事後主動打電話報警，並在員警到場處理時，坦承是肇事者。

員警當場對陳男進行酒測，並無酒駕，但在他車內查獲30包毒品，陳被帶回警局採尿送驗，結果呈現安非他命類陽性反應；陳男坦承吸食毒品但辯稱與車禍無關，且他在肇事後與員警對話時語氣正常、意識清楚，並非不能安全駕駛，只是過失致死。

法官參酌衛福部資料，認定安非他命是中樞神經興奮劑，使用後會有精神亢奮的效果，但在4小時到24小時的藥效消失後，會出現極度疲憊、抑鬱、疲乏、麻木等現象，如果這時侯開車上路，容易因注意力不集中，達到不能安全駕駛的程度。

歷審認為，陳撞到女騎士後沒有煞車，與一般人開車發生事故的反應不同，顯然受到毒效消退後的疲乏影響，使得反應變慢，構成毒駕致死罪將他判刑3年6月，案經上訴，最高法院駁回確定，另吸毒及持有毒品部分則判刑1年1月定讞。

(中國時報)

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