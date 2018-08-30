劣油損商譽 強冠判賠味全1.29億

味全公司每一項產品都必須通過一道道嚴格的檢驗與品管流程。（味全提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

屏東地院判決強冠公司與強冠董事長葉文祥、副總經理戴啟川應賠償味全1億2895萬餘元。味全29日表示，感謝社會各界對於油品案件的關注，將在收到法院判決後，與律師研商後續因應措施。味全指出，自油品案件發生以來，對上游廠商及其負責人提起的訴訟皆為勝訴，2017年4月27日法院更還味全清白，以無罪定讞，證明味全產品品質安全無虞。

味全指出，公司對於食品安全採取最嚴格的自主管理從不懈怠，自2015年啟動「食安三部曲」，以「安心、透明、公開」給予消費者最大的承諾，實行「全產品溯源」，完成「產銷透明系統」建置，旗下八大品類皆可透過QR Code查詢產品履歷，讓民眾隨時檢視。

另為落實「配方簡單化」，味全引進國際Clean Label趨勢，透過使用好的食材，減少不必要的人工添加物，落實業界最少添加，甚或無添加。

味全指出，味全為首家推行配方簡單化（Clean Label潔淨標籤）的食品企業，希望能提供民眾更天然健康營養，同時期望透過Clean Label，能讓消費者完全掌握產品原料的種類多寡及來源。截至2017年底，總計完成210項產品配方簡單化，其中71項無添加、148項減少添加。

味全表示，在「品質與國際接軌」上，味全成為全台唯一所有廠區皆取得SQF國際級驗證肯定的食品公司，旗下「林鳳營鮮乳」更是亞洲第1瓶取得SQF國際級最高等級驗證的鮮乳。味全徹底實踐對消費大眾的品質承諾，成果領先業界，未來將繼續以嚴謹的食品安全管理為基石，持續精進品質，提供消費者最安全、優質的食品。

(中國時報)

國手警官紀淑如記過2次

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。