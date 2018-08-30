劣油損商譽 強冠判賠味全1.29億

2018年08月30日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

屏東地院判決強冠公司與強冠董事長葉文祥、副總經理戴啟川應賠償味全1億2895萬餘元。味全29日表示，感謝社會各界對於油品案件的關注，將在收到法院判決後，與律師研商後續因應措施。味全指出，自油品案件發生以來，對上游廠商及其負責人提起的訴訟皆為勝訴，2017年4月27日法院更還味全清白，以無罪定讞，證明味全產品品質安全無虞。

味全指出，公司對於食品安全採取最嚴格的自主管理從不懈怠，自2015年啟動「食安三部曲」，以「安心、透明、公開」給予消費者最大的承諾，實行「全產品溯源」，完成「產銷透明系統」建置，旗下八大品類皆可透過QR Code查詢產品履歷，讓民眾隨時檢視。

另為落實「配方簡單化」，味全引進國際Clean Label趨勢，透過使用好的食材，減少不必要的人工添加物，落實業界最少添加，甚或無添加。

味全指出，味全為首家推行配方簡單化（Clean Label潔淨標籤）的食品企業，希望能提供民眾更天然健康營養，同時期望透過Clean Label，能讓消費者完全掌握產品原料的種類多寡及來源。截至2017年底，總計完成210項產品配方簡單化，其中71項無添加、148項減少添加。

味全表示，在「品質與國際接軌」上，味全成為全台唯一所有廠區皆取得SQF國際級驗證肯定的食品公司，旗下「林鳳營鮮乳」更是亞洲第1瓶取得SQF國際級最高等級驗證的鮮乳。味全徹底實踐對消費大眾的品質承諾，成果領先業界，未來將繼續以嚴謹的食品安全管理為基石，持續精進品質，提供消費者最安全、優質的食品。

(中國時報)