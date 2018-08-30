北捷設孕婦親子優先候車區

2018年08月30日 01:13 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北捷運現有好孕貼紙、好孕胸章，提醒民眾讓座給孕婦，如今友善措施再升級！北捷結合親子友善車廂，選在淡水信義線、松山新店線試辦「孕婦親子優先候車區」，不管是準媽媽或帶小朋友、推嬰兒車的民眾，均可在貼有粉紅色辨識標示的月台優先上車。

第3-4節車廂月台區

日前有民眾向議員王欣儀陳情，好孕貼紙、胸章效用不大，平時很少人主動讓座，因此她建議，應在月台畫設孕婦優先等候區，方便孕婦優先上車，並擴大親子友善區服務，在每班捷運設置孕婦、育嬰優先車廂。

為此，北捷將第3節車廂第4個車門、到第4節車廂第1個車門間的月台區域設為孕婦親子優先候車區，貼有顯眼的粉紅色標示，方便民眾辨識，另外也會透過車站和列車廣播、跑馬燈及海報，加強宣導讓座。全線車站詢問處仍有放置好孕貼紙，供準媽媽自由索取。

王欣儀批政策做半套

該區間車廂規畫成「親子友善區」，打造適合親子共同搭乘的童趣空間，像是淡水信義線「海底世界親子彩繪列車」，車體以海洋藍色系為基調，內部設備箱、車窗及車門內側等處，有鯨魚、海龜、水母等海洋生物彩繪。

不過，王欣儀批評，北捷總經理顏邦傑原承諾「孕婦優先候車區會於質詢後2周內上路」，現卻只在淡水信義線、松山新店線設置，政策僅做半套。且現行做法根本無法解決上下班時段孕媽咪通勤的困境與問題，她認為北捷應以捷運「車站」的人潮擁擠程度規畫「孕婦優先等候區」，非以路線為主要考量。

另外，奇岩站、新北投站、景安站、中山站及永春站，目前暫時封閉廁所，陸續進行更新工程，未來將增設無障礙親子廁所，可提供身心障礙人士、年長者及孩童使用，另有嬰兒尿布台、嬰兒座椅及兒童用馬桶等，讓民眾很「方便」，預計明年9月前會全數完成改建。

(中國時報)