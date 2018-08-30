12呎水墨天燈 中秋點亮夜空

2018新北市平溪天燈節中秋場將於9月24日在平溪國中登場，現場將有900盞天燈升空，照亮夜色。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

2018新北市平溪天燈節中秋場將於9月24日在平溪國中登場，今年以「詩情話意平溪踏月」為主題，與台灣新銳書法家黃玟寧合作，將12呎主燈繪製水墨插圖及題字，呈現中華文化之美，活動預計施放900盞天燈，500盞開放民眾現場報名。

書法家黃玟寧 圖文並茂

新北市觀光旅遊局長陳國君表示，平溪天燈節已是台灣重要觀光代表意象之一，在國內外被評為必去經典節慶活動，去年造訪平溪區的總遊客人次高達687萬，已是國際級景點，去年從元宵節將活動拉長到中秋節，促進地方觀光熱潮持續加溫。

陳國君說，今年天燈節中秋場以「詩情話意 平溪踏月」為主題，與台灣新銳書法家黃玟寧合作，跳脫以往人們對書法拘謹感受，用新世代書法字體將玉兔銀蟾、嫦娥奔月、柚見中秋等詞語，搭配中秋節的兔子、嫦娥、月亮及平溪的天燈、山城等元素，繪製出獨具特色的12呎水墨主燈，呈現出創意書法與山城月色。

今年首度與公益團體台灣癌症基金會合作，邀請基金會病友、親屬與志工一起到活動會場施放天燈，祈願圓滿與實現夢想。

500盞天燈 限現場報名

此次天燈節中秋場將在9月24日於平溪國中登場，時間從晚間6時許至8時30分，預計施放900盞天燈，其中500盞於上午10時許開放免費報名，額滿為止。

為讓民眾有更多機會認識平溪山城的天然美景與在地發展，中秋連假新北市政府觀光旅遊局與平溪鄉魅力商圈協會合作，推出限量超值的「299中秋平溪體驗遊」，僅1000個名額，詳洽觀光旅遊局官網。

(中國時報)

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