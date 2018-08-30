到宅沐浴 桃議員促提高預算

桃園市議員謝彰文要求市府募集到府沐浴車，並提高編列經費，以嘉惠失能者。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市需要到宅服務的失能者約有3萬人，市府今年編列130萬元，不過人事費用卻占了一半約75萬元，市議員謝彰文指出，扣除相關成本，每人僅可受補助32元，買半條土司就沒了，且服務車輛只有1台。市府表示，將提高預算到300萬並且募集車輛。

3萬失能者 服務率偏低

謝彰文表示，對一般人來說，洗澡是再普通不過的日常行為，但對於長期臥床的失能者來說，洗個熱水澡卻是相當不容易。沐浴能幫助長期臥病在床失能者血液循環，避免褥瘡發生或惡化。

根據了解，2016年至2018年桃園市到宅沐浴服務由社團法人桃園市照顧服務協進會辦理，桃園市失能者平均推估約有3萬0364人，以2018年度為例，編列預算有130萬元，謝彰文說，人事費用75萬6000元、占58％，業務費14萬400元、占11％，服務費40萬、占31％，預算比例分配明顯失當。

而2016年服務人數74人，服務人次145人次，2017年服務人數34人，服務人次142人次，2018年7月底服務人數為76人，服務人次182人次3年來到宅沐浴服務人數平均只有61人，服務涵蓋率低到離譜僅有0.2％，而服務車輛僅有1台。

市府允諾 增預算車輛

市長鄭文燦指出，目前6都皆推動到宅沐浴車，桃園和新北、台中一樣，僅有1輛，編列的補助經費在6都排第二，僅次於高雄，未來將進行需求調查，也會增加相關預算，積極推廣。

社會局表示，明年沐浴車將朝增加服務車輛數為目標，其他直轄市如有台北市4輛、台南市3輛及高雄市3輛，桃園會積極爭取，另外也會調整收費標準及加強業務宣導與推廣。

(中國時報)

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