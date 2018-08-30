疫情爆 中市登革熱病例居冠

2018年08月30日 01:13 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

登革熱疫情燒不停！台中市29日新增5例確診病例，累計8日內已爆出25例，成為全台病例數最高的地區；因應嚴峻疫情，台中市衛生局緊急再購買3千劑快篩試劑分送鄰近疫區的醫療院所；預防疫情大爆發，衛福部台中醫院29日召開全院登革熱疫情整備應變會議，並完成急診大量傷患演練。

衛福部召開應變會議

台中市登革熱疫情連日來不斷有新增病例！疾管署29日再公布中市新增4女1男確診；分別居住大里區、太平區、東區與北區，年齡介於20多歲至80多歲，個案陸續於8月20日至24日發病後就醫。經檢驗確診為第一型登革熱，中市29行政區已有7個行政區：太平、烏日、東區、南區、西區、北區皆已淪陷成為疫區。

鑑於疫情不斷攀升，衛生局再增購3千劑快篩試劑；衛福部台中醫院29日起提供門急診登革熱快篩服務、急診設置發燒照護專區、確診病人照護專區，並完成急診大量傷患演練。

增購3000劑快篩試劑

台中醫院感染科陳宗家主任說，登革熱症狀為突發性高燒，伴隨著畏寒、頭痛、四肢酸痛、骨關節酸痛、肌肉痛、後眼窩痛、畏光、虛弱及全身倦怠等徵狀，呼籲民眾有類似症狀就要就醫。

台中醫院即日起提供門急診登革熱試劑快篩服務，只要民眾於門急診就診有疑似病程、接觸和發燒徵狀，立即提供登革熱NS1試劑快篩。並於急診室常態性設置發燒專區，提供專業、安全照護環境．如診斷確診為登革熱患者，於病房設有住院專區照護。

(中國時報)