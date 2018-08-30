下寮村怒控嘉市排水增災情

2018年08月30日 01:13 中國時報 呂妍庭 、 廖素慧 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣水上鄉長劉敬祥29日炮轟嘉義市政府在823豪雨來襲時，動用大型抽水機把積水往下游排，與嘉市比鄰的水上鄉下寮村鴿溪寮一帶數百戶人家淹水災情因此加重，昨行文市府要求賠償居民損失，不排除提出損害賠償。嘉市府工務處長李建賢除強調處置可受公評，也說當天24小時累積雨量破500毫米，「誰造成淹水，應該很清楚了」。

劉敬祥指責市府在嘉市紅瓦厝與水上鄉交界處架設抽水站，把該區雨水抽排至地勢較低漥的鴿溪寮，造成當地嚴重淹水近50公分，要求市府負起賠償責任，並召開協調會，如市府不展現誠意，公所將蒐集相關證據後，向市府提出損害代位求償。

上游抽水「以鄰為壑」

劉敬祥說，原本公所只想發文給市府，建請下次不要再採取此方式排水，因這幾天通報災損家戶愈來愈多，且民眾紛把矛頭指向市府，身為鄉長，他必須捍衛民眾權益，強調他當晚親眼看到抽水機運作，如嘉市府沒用這種方式抽水，鴿溪寮這次也不會淹這麼深、這麼廣。

水上鄉公所要求賠償

「別人家小孩死不完？」下寮村長劉俊成指暴雨一時無法宣洩可以理解，但這次差別就在退水時間，因嘉市的水往嘉縣排，才會讓鴿溪寮淹水時間拉長，且以往淹水僅10多公分，這次淹到3、40公分，怒批市府沒有雪中送炭，還火上加油。

嘉市稱合乎排水設計

李建賢說，當天作法合乎排水設計，且嘉市沒那麼大能耐造成水上鄉淹水，指24日透過抽水機將重慶一街的積水排到路面，水順著地勢流到側溝，處置可受公評。至於公所要求開協調會，李建賢表示要等接到公文了解訴求再來研議，強調治水必須區域合作，才能事半功倍，願與嘉義縣協商治理水患。

(中國時報)