屏東一夜雨聲 道路再成小河

南州鄉道路有如小河，民眾騎車經過濺起水花。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東29日雨勢雖趨緩許多，但仍有多處積水不退，新園鄉港西村民聽著一夜雨聲睡不好，一早起床果真看見好不容易積水消退的道路再成小河，無奈涉水上班上課。無獨有偶，南州鄉萬華村也因深夜豪雨來襲，再度深陷水患。

汽車疾駛 髒水進家門

新園鄉港西村經28日豪雨肆虐、水淹及膝後，晚間水已消退至腳踝，不料入夜後又是雨下不停，不少住戶聽著雨聲睡不好，就怕起床後又是一片狼藉，無奈擔憂成真，深夜豪雨破百毫米，29日一早中和路又是水淹30公分高，居民眼看沒停班停課，只好乖乖涉水上班上課。

方姓住戶說，想到還要涉水去開車上班，真的很鬱卒。洪姓住戶則說，雖然積水沒淹進家裡，但有些汽車硬要過，且還開很快，水就這樣漫了進來。

中央氣象局指出，截至下午5時止，包括春日、南州、崁頂、新園、佳冬、枋寮等鄉鎮，累積雨量超過140毫米。包括台1線438K枋寮段、台17線260.8K至261.6K嗂仔口橋段、台26線6.2K及7.2K、台17線265.8K至266K佳冬羌園段等路段積水封閉或管制通行中。

土石流潛勢區 撤318人

縣府針對土石流潛勢區發布黃色警戒49條、紅色警戒20條，撤離三地門、來義、新園、枋寮、春日、獅子等鄉共318人，其中44人收容於鄉內社區活動中心，其他自行依親。

(中國時報)

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