陳金德強取興中 藍委批土霸王

2018年08月30日 01:13 中國時報 胡健森 ／綜合報導 楊佳穎、／綜合報導

宜蘭縣代理縣長陳金德因「興中國中案」引發地方政治風暴，不但遭教育團體痛批倒行逆施，監察院也立案調查。國民黨團書記長曾銘宗昨指出，陳金德強取興中國中校舍，已影響學生受教權，教育部應調查是否符合公產管理相關法令規定，行政院也需進一步了解陳金德適任性。宜蘭縣代理縣長陳金德則不回應。

國民黨團並呼籲檢調對陳金德的誇張行為，應主動調查是否涉及圖利特定學校情況，甚至進行土地炒作。

國民黨團昨日召開記者會，列舉陳金德4大土霸王劣跡，包含主張豪華農舍退土地稅，挨批圖利自身違規農舍；提議農舍可蓋在田中央，讓宜蘭農舍政策面臨浩劫；強行將救國團礁溪龍潭游泳池地權改登記縣府名下，目無法紀，以及強奪興中國中校產引發風暴等。

藍委柯志恩指出，大家都支持實驗教育，但陳金德在「興中案」罔顧學生受教權益，由縣府做一連串強勢動作。她細數，為強取興中國中校舍撥給慈心華德福私立學校使用，陳金德可連下3道金牌令，強將「管理機關」由興中國中改成宜蘭縣政府，甚至行政懲處校長，作法無法無天、強取豪奪，疑似圖利私人的行徑，前所未見，難怪引發反彈，但中央與教育部卻不聞不問。

柯志恩強調，興中國中具獨立公法人地位，縣府要借用校舍，也應該經由法定程序，且出借人有權拒絕；但如今陳金德直接移轉管理機關，還由教育局暗示校長「縣長還未頒發聘書」，以此要脅是否為管中閔案翻版？

(中國時報)