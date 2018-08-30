敬老愛心卡2.0 議員批看得到、吃不到

2018年08月30日 01:13 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府7月推敬老愛心卡2.0政策！宣傳65歲以上老人可看病、搭計程車！市議員黃馨慧29日痛批說，實施至今近2個月民眾抨擊「看得到、吃不到」！社會局長呂建德說，交通局目前簽約有2000輛計程車，分成租用或買斷刷卡機；市府近期會與12家合約醫院或診所開辦敬老愛心卡優惠。

黃馨慧說，市府以「排富」為由砍掉老人健保補助，改敬老愛心卡2.0政策，宣稱持卡可看病及搭計程車；未料！7月16日起只各區衛生所看病可折抵部分負擔及掛號費，經常看病的診所或醫院目前均未配合該政策。

黃馨慧表示，就醫民眾若具有特殊身分，如榮民、中低收入戶，可減免或全免掛號費；使用敬老愛心卡會不會反而變成要付費？衛生所若無高齡者以往病歷，要如何對症下藥？

使用敬老愛心卡搭計程車，到底可部分或全額扣抵？計程車以每日現金收入維生，若配合政策數個月後才拿到現金，要如何養家活口？黃馨慧要求社會局長呂建德擬定政策自治條例，確保市民權益！

呂建德說，使用敬老愛心卡預計9月將有基層診所陸續加入；10月起台中市19家急救責任醫院與社區醫院會陸續加入。交通局強調，搭乘計程車將比照與客運業者簽約機制，制定稽核機制以約束計程車業者，預計9月可持卡搭乘合作的計程車折抵車資。

(中國時報)