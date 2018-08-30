斗六援兵到 文旦大搶收

阿兵哥被分派到斗六市一處文旦園，全力協助採收文旦。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

正值文旦採收期，碰上連續下雨，雲林縣府日前申請國軍協助採收文旦被駁回，29日軍方臨時派遣50名兵力到斗六市公所，極需人力的果農如獲至寶，一人領兵25名採收和搬運文旦。

26日縣長李進勇臉書曾宣布協調國軍弟兄200人27日起協助柚農採收。不過27日、28日軍方都回覆兵力前往嘉義救災，無法前來雲林，斗六公所隨即通知柚農勿預期國軍人力，柚農表示理解。

28日晚間軍方突然同意調派50名兵力，29日上午前進斗六公所待命，一名種4甲地文旦的果農剛好需要採收人力，一人領走25個阿兵哥冒雨採收。

張姓果農自雇10個工人，加上25名阿兵哥如虎添翼，不過阿兵哥一開始用力扭下果蒂，果農逐一細心教導怎麼摘才不會傷到果實與樹枝。

果農表示，連續下13天雨，大家採收期都被打亂，田地泥濘溼滑，搬運也是個問題，有國軍人力幫忙，能緩解採收上的問題。

斗六市公所表示，再三提醒果農，一年一度的採收進度務必自行掌握，柚農其實很能體諒其它縣市救災需求，國軍有困難不能來也不會強求。

縣長李進勇指出，正值文旦採收期遇到大雨，農民有緊急搶收的必要，縣府和中央聯繫，中央考慮的結果是盡量幫忙農民趕快恢復正常作業，交涉後國軍也願意來協助。

李進勇表示，確實有一些不同聲音，但這是一個緊急搶救災害相關的業務，不是平時工人不夠，請國軍來幫忙，希望社會各界一方面同情弱勢農民，另方面對國軍的苦民所苦也有所感謝跟鼓勵。

(中國時報)

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