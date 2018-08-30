滑輪溜冰天才趙祖政 奪牌熱門

2018年08月30日 01:13 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

睽違8年，滑輪溜冰重返亞運，代表隊中最被看好的就是來自高雄的趙祖政，將出戰男子2萬公尺公路賽的他，被教練團看好奪牌，特別的是，即使從小被譽為「滑輪溜冰天才」，運動細胞好的趙祖政，課業表現也絲毫不馬虎。

趙祖政在105年全民運動會為高雄市奪下1金2銀，2016年亞洲盃1萬公尺場地賽、1萬公尺公路賽更勇奪雙面銀牌，躍為國內滑輪溜冰界最具指標的選手之一，現仍就讀高雄醫藥大學物理治療系的他，可說是能文能武。

「趙祖政就讀高雄中學，念普通班，因此每天結束課業後，才有時間練習溜冰。」高雄市滑輪溜冰資深教練翁進忠表示「他自我要求非常高」，並稱讚他能兼顧學業與訓練。

去年世大運選拔賽，原本被外界看好入選的趙祖政，卻因為賽前重感冒影響表現，痛失代表席次的他，賽後受訪時難掩失望，本來一度想專心轉戰學業的他，得知今年亞運有滑輪溜冰項目後，下定決心、立志捲土重來。

最後他以第1名序位之姿，再度獲選為國家代表隊。翁進忠說「祖政的企圖心與鬥志都很夠，而且心態非常成熟，這次強勢回歸，教練團都很高興。」特別是亞運滑輪溜冰31日即將點燃戰火，教練團對他奪牌深具信心。

「最近他的近況調整得很不錯，本屆亞運奪牌機會頗高。」翁進忠指出，趙祖政是一位頭腦清晰的選手，因此場上戰術運用靈活，賽前他與趙的啟蒙教練黃錦龍評估後，均相信這次亞運，這位高雄子弟應該會有亮眼表現。

(中國時報)