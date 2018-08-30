新協和電廠容量5.2GW 學者稱不用蓋深澳

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中國時報
╱基隆報導

台電計畫2025年將協和「燃油」電廠改建為「燃氣」電廠，並重啟深澳燃煤電廠，弘光科技大學環安系兼任副教授賴正庸表示，新協和電廠將蓋4部燃氣機組、總容量達5.2GW（吉瓦），超過全台現有核電廠發電量的總和5.144GW，而深澳燃煤電廠的總容量僅1.2GW，直指「根本不用蓋深澳！」

協和電廠表示，由於燃重油的4部機組老舊，台電計畫在2025年將協和改為燃天然氣的電廠，目前確定會蓋2部燃氣機組，是否蓋4部還不一定，且尚在環評中。

賴正庸表示，環保署3月28日審查台電所提出的「協和發電廠更新改建計畫」環評案中，計畫把既有4部容量0.5GW燃油機組、總容量2GW，改為4部容量1.3GW燃氣機組、總容量達5.2GW。

賴正庸說，深澳電廠計畫在2025、2026年興建2部容量0.6GW燃煤機組、總容量達1.2GW，「新協和」光1部燃氣機組就抵整座深澳裝置容量，且4部機組總和比核一、核二、核三等核電廠的發電量總和5.144GW還高，甚至直逼擁有10部燃煤機組、總容量5.5GW的台中火力發電廠。

據了解，協和電廠1、2號機組今年1月到4月25日2部機組皆已運轉超過1000小時，超過法定「備載機組1年不得運轉超過720小時」。協和電廠則否認，澄清沒有超過；基隆市環保局表示，由於1、2機組為緊供的備載機組，若扣除這2部機組，發電的備載容量少於6％的話，便不累計在時數內，目前並未違法超標。

(中國時報)

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