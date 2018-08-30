2018年08月30日 01:13 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市代理市長許立明29日馬不停蹄勘災，除積水未退地區，也特別轉往國中小學校園瞭解復原進度，並指教育局、區公所與學校保持聯繫，隨時提供各項援助，讓今天能順利開學，並確保師生安全。

許立明一早先赴大寮區鳳林三路勘災，傾聽災民心聲後，要求跨局處橫向聯繫多頭並進，加速救災腳步。

下午，許立明由教育局長范巽綠陪同轉往校內積水的前鎮區瑞豐國小，與發生工程鷹架倒塌的鳳山區五甲國中視察，同時致贈慰勞品給清理校園的老師、行政人員及家長，另也專程向投入救災的國軍致謝。

瑞豐國小精進樓地下室淹水，調用9台抽水機抽水，包括家長會、區公所、國軍全力協助，因地下室面積較大、雨勢不斷，抽水2個多小時，積水才降低6公分。他當場指示調派大口徑且柴油供應的抽水機，加快復原速度，並感謝親師軍方攜手維護校園。

許立明另要求五甲國中與工程督導單位，須強化鷹架及工地圍設安全，改善校內積水情形，讓學生開學後教學活動運作正常。結束一連串視察行程後，他隨即趕回應變中心，召開第11次工作會議。

范巽綠則統籌阿蓮國中等11校組成防災資源中心學校，統籌校園救災機具調派發電機、鏈鋸、抽水機、高枝鍊鋸機與抽水機等，與區公所合作，機動調度救災。35所學校校樹傾倒，目前完成14校清理，其他較大樹木也在清理中。

(中國時報)