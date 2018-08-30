全泡水了 里長批設門檻不合理

2018年08月30日 01:13 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

安定區在這次823水災多達6里淹水，超過數十戶民宅遭洪水灌進，導致車輛、家具泡湯，地方怨聲載道，卻因為未達50公分淹水標準求償無門。市議員林志展認為，市府應增設滯洪池和抽水站才能改善淹水問題。

據區公所統計，安定區淹水超過50公分以上民宅有33戶，至於淹水超過30公分者尚難以正確統計數字，淹水民宅多集中在港尾、港南、港口、六嘉、中沙和新吉等數里。

港南里長王成章表示，港南里約有1000戶淹水，自從88水災之後，當地幾乎逢雨必淹，這次雨下太大，排水溝來不及宣洩，會淹水也不意外，甚至還有房子淹到胸口高度，只希望政府能夠增設抽水站加強地區排水。

港口里長王國春表示，當地1000多戶約超過一半房屋淹水，不少民眾家具、汽機車泡湯毀損，但是卻因為淹水高度未達50公分以上的規定，導致求償無門，認為規定太不合理，罔顧市民權益。

市議員林志展認為，地勢低窪、下游大排水溝漲潮使得洪水倒灌，為這次安定區淹水相較鄰近地區較嚴重主因，過去採取拓寬排水溝的做法顯然不合時宜，建議市府應在安定區增設滯洪池和抽水站，才能有效改善淹水問題。

市議員梁順發服務處主任王清崎表示，安定區過去只要下大雨就造成淹水，市府應檢討改善當地排水設施，並增設抽水設備，避免同樣問題一再發生。

(中國時報)