布袋岑海里民怒吼 拒當沉海里

2018年08月30日 01:13 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣布袋鎮岑海里受823豪雨影響，造成淹水災情，外加台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處因地勢較高，雨水往外宣洩，因而加重災情；29日上百位里民集結在地長青會抗議，拒絕「岑海里變沉海里」，並向台灣港務公司提出改善及賠償要求。

儘管仍受西南氣流影響，當地間歇性陣雨不斷，上百位鄉親還是冒雨前往現場，控訴布袋商港「生雞蛋無放雞屎有」、「壞厝邊滾蛋」；林姓民眾透露，23日當天雨勢雖大，但也不至於嚴重淹水，直至下午約4、5點，累積在布袋商港內的大水，一下子倒灌進入民宅，簡直「有如瀑布」，蕭姓民眾痛批，布袋商港在北堤花大錢進行整治，卻讓南堤居民飽受淹水之苦，僅以太空包防洪水來襲，根本毫無誠意。

此次協調會發起人翁億穎要求，台灣港務公司自北堤到南堤建設5尺高堤防、賠償災民每戶10萬元，以及建立地方回饋金制度等3大訴求，同時限期7天內回覆，否則不排除動用太空包，封堵進出港區外的道路，以進行區隔；此話一出，立即獲得鎮長陳鳳梅當場承諾，公所將予以執行，現場鼓掌叫好聲不斷。

台灣港務公司派出多位官員與會，包含高雄港務分公司副總經理王派峰、布袋管理處處長王貞雄、開發建設處督導林文意、交通部航港局南部航務中心專委吳玉玲、安平航港科科長曾政元等人，傾聽受災戶心聲；王貞雄回應，今明2年已編列4.1億元，進行布袋港專用與周邊區域排水系統計畫，為降低災害衝擊，將優先在1周內發包臨時擋水牆，自南堤開始往北堤施作，且會籌措經費進行中山路面鋪設工程，利於民眾往來行車安全。

(中國時報)