亞運首列克拉術項目 詹皓程摘銅

2018年08月30日 01:13 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中健兒征戰2018雅加達亞運捷報頻傳！首度列為亞運正式賽的「克拉術」項目，詹皓程勇奪男子66公斤級銅牌。29日李宛庭在克拉術女子63公斤級亮相，柔道項目有陳勁穎、楊勇緯等選手登場，電競隊將與沙烏地阿拉伯進行銅牌之爭。

運動局指出，台中市后里區的詹皓程從32強賽打起，連贏伊朗、印度與塔吉克選手取得3連勝，在4強賽以0比5敗給克拉術發源地烏茲別克選手，最終以銅牌作收，但創下台灣史上第一面克拉術獎牌紀錄。

電競《英雄聯盟》項目持續進行中，中華隊（包括台中選手盧禹宏）先以預賽六戰全勝之姿晉級，在4強賽對決中國時戰況膠著，中華隊雖然贏得首局，但遭對手連拿兩勝逆轉吞敗。

運動局表示，台中選手陳勁穎在柔道女子52公斤賽事，稍早她以1分險勝越南選手成功殺進八強賽；台中的楊勇緯出戰男子60公斤級賽事，順利闖進八強名單。

女子曲棍球隊展開第7至8名排名戰，迎戰地主國印尼！女子曲棍球隊距離上次參加亞運是12年前；隊中年輕選手蔡辰蔚、楊佳樺、楊佳諭、廖浿珊、張佳宜、楊淳卉、林廷芸等人多來自台中。

睽違20年再度闖進亞運四強行列的男排隊，30日迎戰強敵韓國；包含台中選手黃世豪、林政楊，在預賽首戰曾遭遇韓國，以些微差距落敗，有望重整旗鼓力拚金牌戰門票。

(中國時報)