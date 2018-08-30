徐榛蔚登記 誓言守護花蓮

花蓮縣長參選人徐榛蔚（中右）由縣長先生傅崐萁（中左）陪同登記參選，支持群眾夾道熱情歡呼。（范振和攝）

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中國時報
范振和／花蓮報導

國民黨提名花蓮縣長參選人徐榛蔚29日上午在大批人馬簇擁下，前往花蓮縣選委會登記參選，縣長先生傅崐萁一路陪同，雨勢澆不熄選民熱情，現場旗幟飄揚，「凍蒜」聲聲聲入耳。

傅崐萁一路陪同

傅崐萁火力噴發，炮轟中央執政不力，這兩年來讓花蓮好不容易爭取的對外航線中斷、觀光客腰斬、經濟大衰敗、農漁產品出路受挫，幾天來的中南部豪雨成災，讓921大地震以來建立的社會安全救災機制，毀於一旦。他呼籲國人讓不公不義的民進黨下台，讓台灣早日撥雲見日！

傅崐萁強調，這是感恩的時刻，18年來在花蓮的打拚，受到鄉親的支持，為了幸福花蓮，他全力奉獻，只盼鄉親一天比一天過得更好，為了我們的家庭、子女、生計、發展、繁榮、幸福、代代子孫著想，希望花蓮鄉親大團結。「而我也願意當花蓮的終生義工！」

雨難擋群眾熱情

「這是承諾與責任的開始！」徐榛蔚指出，她在選委員會登記簽名的一剎那，就下定決心「將永遠守護花蓮，讓花蓮更好」，這是終生的承諾！

她表示，9年來花蓮縣政團隊在傅崐萁引領下，花蓮福利愈來愈好，她會在既有的基礎上更加精進，讓各項建設更溫馨、更溫暖。從花蓮市香榭大道、縣道193線、光復鄉風雨計畫到豐濱鄉的山海劇場，不一而足，她希望與鄉親共同努力，延續完成。

「城市因人而偉大，花蓮因你們而美好！」徐榛蔚盼大家為花蓮加油！花蓮蒸蒸日上，正蓄勢待發，她會永遠守護花蓮，讓經濟效益外溢，打造美麗新花蓮。

(中國時報)

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