蘇貞昌競辦違法 工務局開罰

2018年08月30日 04:10 中國時報 葉德正 、 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌位於板橋麗寶百貨競選辦公室，今年6月風光啟用，卻爆變更使用程序未完備即動工裝修，且至今未申報竣工也未經公安查驗，新北市工務局已先開罰6萬元，並輔導改善，否則最高可再罰30萬；蘇貞昌出席活動時向社會大眾道歉，承諾將嚴格要求廠商把相關程序辦理完成。新北市長朱立倫及國民黨新北市長參選人侯友宜則不約而同表示，趕快補齊相關的證明就好了。

蘇道歉 朱侯指補齊證明就好

蘇貞昌競選辦公室位在板橋麗寶百貨7、8樓，每一層樓占地百坪，7樓除有蘇貞昌個人辦公室，還有面裝置1560顆LED燈泡的燈牆；8樓則是設計成新北29區文創展示空間，是政策發表會及民眾聚會空間。

據新北市工務局資料，7樓原使用執照是核准作為商場及餐廳，8樓則為娛樂健身服務業，每層樓面積約500坪，若要當成辦公室須申請用途變更。

工務局主任祕書江南志表示，今年6月8日收到蘇辦申請變更為辦公室，卻發現蘇辦早已先行動工做為辦公室，依《建築法》73條及77條之2規定，開出6萬元罰單，經受理補辦程序後，7月5日核准變更使用及室內裝修。

工務局將輔導改善 助其合法

但江南志說，辦公室完工後須再向消防局辦理公安書審及現勘，最後再向工務局辦理竣工程序，但至今仍未收到蘇辦資料，目前辦公室仍屬於違法使用，工務局將於1星期內聯繫廠商輔導改善，希望盡速協助合法。

蘇貞昌29日在政策發表會受訪時表示，這棟大樓過去新北市長朱立倫也曾經做競選辦公室使用，應該怎麼樣的程序會嚴格要求廠商，過去做得不對的，跟大家誠摯道歉，會盡快要求廠商改善。

對此新北市長朱立倫表示，相信蘇老縣長一定不是故意的，可能只是同仁沒有注意到，趕快補齊相關的證明就好了。至於蘇辦指出朱立倫過去也曾在這大樓設競選辦公室，朱立倫表示，8年前的確在這棟大樓內成立競選辦公室，當時的情況他並不知道。

對於蘇老縣長競選辦公室傳出違法使用一事，侯表示，老縣長已經出面講話了，趕緊把程序補正改善就好，沒有關係啦。「選舉大家都很容易用另外的眼光來看，很多事應該用正向力量、正面論述去選舉，好好談政策。」

(中國時報)