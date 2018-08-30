陳學聖鄭文燦登記參選 王不見王

2018年08月30日 04:11 中國時報 甘嘉雯 、 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市長參選人陳學聖與民進黨現任市長鄭文燦，29日皆選在下午1點半左右到桃園市選委會登記參選，雙方陣仗龐大，陳學聖搶先到場，由副主席曾永權、多位中央民代、現任議員等百人陣仗完成登記。隨後鄭文燦到場，兩人錯過見面機會。

而脫黨參選的楊麗環29日透過幕僚表示，31日登記行程未有改變，陳學聖聽了說：「一直有溝通、不到最後關頭絕不放棄。」

鄭許推動福利 不分顏色

鄭文燦在黨籍中央及地方民代陪同下，以「桃園隊」要取得連任。他說選舉要建設不要吵架，要推動建設，讓每人都可以享受，推動福利是沒有顏色，相較於國民黨一片藍旗，民進黨清一色全部穿「白色」T恤，是否象徵白色力量覺醒？他說選舉不會插旗掛牌，競選總部在倒數1個月才會成立。

獲贈孔明扇 陳戰胖周瑜

國民黨桃園市行動中常會昨日下午在桃園市議會舉行，黨主席吳敦義為了替桃園市長參選人陳學聖加油打氣，親自送上一把趙子龍長槍和一面諸葛亮羽扇，象徵獲得勇氣和智慧，陳學聖立刻興致大開，掄起長槍舞弄一番，笑稱現在諸葛亮來了，胖周瑜就要走了！

吳敦義在中常會中提到，台北高等行政法院認為黨產條例有違憲疑慮，今年8月2日已經把不當黨產委員會的抗告駁回，這對國民黨來說，是司法程序的勝利和正義伸張，現在就是等候司法院大法官解釋。

面對各地區的選戰整合，吳敦義笑說，不只是新竹縣分裂危機解決，台南也解決了、圓滿處理。然而被問及藍營整合是否會越來越順利、桃園的部分是否有進度？吳敦義僅表示都希望能雲開見日，其餘不願多談。

(中國時報)