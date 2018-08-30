陳學聖鄭文燦登記參選 王不見王

民進黨現任桃園市長鄭文燦（右圖右二）和國民黨桃園市長參選人陳學聖（左圖中）都選擇在昨日登記參選，卻是一前一後，王不見王。（甘嘉雯攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

國民黨桃園市長參選人陳學聖與民進黨現任市長鄭文燦，29日皆選在下午1點半左右到桃園市選委會登記參選，雙方陣仗龐大，陳學聖搶先到場，由副主席曾永權、多位中央民代、現任議員等百人陣仗完成登記。隨後鄭文燦到場，兩人錯過見面機會。

而脫黨參選的楊麗環29日透過幕僚表示，31日登記行程未有改變，陳學聖聽了說：「一直有溝通、不到最後關頭絕不放棄。」

鄭許推動福利 不分顏色

鄭文燦在黨籍中央及地方民代陪同下，以「桃園隊」要取得連任。他說選舉要建設不要吵架，要推動建設，讓每人都可以享受，推動福利是沒有顏色，相較於國民黨一片藍旗，民進黨清一色全部穿「白色」T恤，是否象徵白色力量覺醒？他說選舉不會插旗掛牌，競選總部在倒數1個月才會成立。

獲贈孔明扇 陳戰胖周瑜

國民黨桃園市行動中常會昨日下午在桃園市議會舉行，黨主席吳敦義為了替桃園市長參選人陳學聖加油打氣，親自送上一把趙子龍長槍和一面諸葛亮羽扇，象徵獲得勇氣和智慧，陳學聖立刻興致大開，掄起長槍舞弄一番，笑稱現在諸葛亮來了，胖周瑜就要走了！

吳敦義在中常會中提到，台北高等行政法院認為黨產條例有違憲疑慮，今年8月2日已經把不當黨產委員會的抗告駁回，這對國民黨來說，是司法程序的勝利和正義伸張，現在就是等候司法院大法官解釋。

面對各地區的選戰整合，吳敦義笑說，不只是新竹縣分裂危機解決，台南也解決了、圓滿處理。然而被問及藍營整合是否會越來越順利、桃園的部分是否有進度？吳敦義僅表示都希望能雲開見日，其餘不願多談。

(中國時報)

蘇貞昌競辦違法 工務局開罰 魏明谷欲破魔咒 打造幸福

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。