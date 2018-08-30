魏明谷欲破魔咒 打造幸福

彰化縣長魏明谷（右四）在綠營眾多候選人的簇擁下，前往彰化縣選舉委員會完成登記，展現團結氣勢。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣長魏明谷29日在民進黨立委、縣議員和鄉鎮長等候選人和支持者簇擁下完成參選縣長的登記，展現綠營團結的氣勢！魏明谷表示，這次選舉是讓鄉親幸福的選擇，細數打造風光大縣等政績。昨天完成登記還有縣議員25人、鄉鎮市長19人、代表223人、村里長223人。

林錫耀陪同 批藍擋前瞻

民進黨中央選對會召集人林錫耀陪同魏明谷登記，重炮護航；指國民黨立委「出怪招」阻擋前瞻，事後又要將鐵路高架列入前瞻。抨擊縣長參選人王惠美首要政見是向彰化縣民道歉，強調這場選舉的意義是推前瞻與反前瞻。

王惠美痛斥完全模糊焦點，指出嘉義人口數70多萬，前瞻的軌道建設200多億元，彰化只有2300萬元；反對的是前瞻計畫對彰化不公平，最該道歉是林錫耀。

王惠美痛斥林 模糊焦點

魏明谷回歸縣政，感性訴求！4年前為了要讓彰化鄉親過比較好的生活，與縣府團隊戰戰兢兢、早出晚歸，把1天當成2天來用，無暝無日；最主要是要將彰化縣打造成一個風光大縣、幸福彰化的願景，並前所未有，向中央爭取1200億元的重大建設。

魏明谷強調，未來4年是彰化蛻變、崛起的關鍵！彰化綠能領航領先各縣市，綠能開發已賺進第一、第二、第三桶金；未來稅源會源源不絕繳到縣庫。首用在照顧兒童，創造全國綠能午餐，照顧老人也創下全國最好369敬老禮金，交通建設提出「三橫三縱三鐵三橋」完整擘畫，年底選舉要打破「一屆魔咒」。

(中國時報)

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