高思博、許忠信 同日登記拚戰

2018年08月30日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

無黨籍台南市長參選人許忠信（前排左三）在多位核心支持者陪同下完成登記。（洪榮志攝）

國民黨台南市長參選人高思博、無黨籍前台聯立委許忠信，29日分別在支持者陪同下完成登記。面對台南水患災情嚴重，高思博指出，他是以沉重的心情登記參選，「希望為台南帶來改變」。許忠信也強調自身的國際財經專長，還認為「這是台南人唯一的機會」。

昨天上午10點高思博在多位藍營市議員及議員參選人的陪同下抵達台南市選委會，並於登記手續完成後，一起高喊「凍蒜」，營造勝選氣勢。

高深入偏鄉勘災

高思博說，過去幾天他深入台南最偏遠的村落，看到許多災民因大水排不掉，被迫和水睡在一起。他們都是當初最支持民進黨的一群，但現在他們老了、離不開自己的故鄉，民進黨卻拋棄了他們，不但沒保護鄉親生命財產安全，還把責任推到人民身上。

高思博強調，台南有4欠，包括：老人欠健保、青年欠工作、幼兒欠公托、市府只想到自己欠稅金，這就是為什麼他要在台南發起「新台南起義」的原因，希望用選票推翻暴政。

許盼發揮財經專長

許忠信昨天下午3點30分也在多位核心支持者的陪同下，前往選委會登記。對於陳子敬退選、泛藍整合一事，他強調，面對台南市的經濟困境，只有具國際財經等專長的他才能解決，「這是台南人唯一的機會」，因此不可能與民進黨協商，也希望大家能「給窮苦人一個機會」。

許忠信還指出，宣布退選的前台南市警察局長陳子敬相當重視警察權益，他也承諾將推動陳子敬所主張的警察權益保障；還說，由於他長期是空軍權益保障委員，未來將成立警察權益保障委員會，讓警察、警眷有任何問題都可提出。

(中國時報)