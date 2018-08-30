淹水不造勢 韓國瑜低調登記

劉櫂豪正式投入台東縣長選舉。（楊漢聲攝）

友善列印
中國時報
／高雄、澎湖、台東報導
澎湖縣長陳光復（中）領軍綠營誓師，爭取連任插旗澎湖。（陳可文攝）
韓國瑜隻身赴選委會完成高雄市長選舉登記。（李義翻攝）

高雄、澎湖、台東縣市長29日有3人完成登記。國民黨韓國瑜因值水災，隻身低調完成登記；民進黨陳光復帶領小雞一起登記拚連任；民進黨立委劉櫂豪由前縣長陳建年與前立委林正二陪同，要挑戰後山由藍轉綠的重任。

韓國瑜上午出現在高雄市選委會，沒有其他議員參選人陪同，工作人員見他出現都感到驚訝，依過往經驗，參選人何時前往登記都會耳聞。

單槍匹馬 選務人員驚訝

韓國瑜迅速完成登記，並簽署反賄選誓約，他說，現在高雄市很多地方淹水，災情慘重，在這種沉重氣氛下，任何熱鬧造勢形式都不恰當，他也不想勞師動眾，簡單就好，未來幾天他還是會到各災區探視傾聽民意。

農產行銷 藍綠互開炮

澎湖縣長陳光復登記參選連任，民進黨籍立委楊曜及縣市議員等參選同志全員到齊加油打氣，綠軍團結聲勢浩大；陳光復自許母雞帶小雞，期盼打贏選戰綠營全壘打，尤其信心喊話未來4年第2任最重要，懇請鄉親繼續支持讓縣政延續推動完成。

劉櫂豪在縣議員、市民代表等大批支持群眾簇擁下步行至台東縣府完成登記。

劉櫂豪也反駁日前馬英九說法，有信心將台東農產品推廣到中國大陸、菲律賓或日本等世界各國。他表示，每當選舉就會有謠言，只要民進黨當選農產品就無法銷售到中國大陸，但從蔡英文當任總統來，台東的鳳梨釋迦仍是穩定的出口到中國大陸及其他國家，馬英九曾是國家領導人，卸任後仍應該給人民祝福及信心，不要選舉到了就扭曲抹黑。

饒慶鈴團隊則反駁劉，指民進黨執政後，釋迦繼續銷陸是因黃健庭在台東執政，不然看看南部的芒果、虱目魚、石班魚等現況，那不會是台東釋迦農所要的。民進黨操弄意識型態，造成兩岸關係結凍以及國際空間的限縮，民進黨根本無力行銷台灣農產，這次台東農民絕不能因意識形態的鬥爭，再次的被犧牲！

(中國時報)

高思博、許忠信 同日登記拚戰 宣布退選 林冠勳與女騎士對嗆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。