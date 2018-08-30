淹水不造勢 韓國瑜低調登記

2018年08月30日 01:13 中國時報 李義 、 陳可文 、 楊漢聲 ／高雄、澎湖、台東報導 ／高雄、澎湖、台東報導

澎湖縣長陳光復（中）領軍綠營誓師，爭取連任插旗澎湖。（陳可文攝）

韓國瑜隻身赴選委會完成高雄市長選舉登記。（李義翻攝）

高雄、澎湖、台東縣市長29日有3人完成登記。國民黨韓國瑜因值水災，隻身低調完成登記；民進黨陳光復帶領小雞一起登記拚連任；民進黨立委劉櫂豪由前縣長陳建年與前立委林正二陪同，要挑戰後山由藍轉綠的重任。

韓國瑜上午出現在高雄市選委會，沒有其他議員參選人陪同，工作人員見他出現都感到驚訝，依過往經驗，參選人何時前往登記都會耳聞。

單槍匹馬 選務人員驚訝

韓國瑜迅速完成登記，並簽署反賄選誓約，他說，現在高雄市很多地方淹水，災情慘重，在這種沉重氣氛下，任何熱鬧造勢形式都不恰當，他也不想勞師動眾，簡單就好，未來幾天他還是會到各災區探視傾聽民意。

農產行銷 藍綠互開炮

澎湖縣長陳光復登記參選連任，民進黨籍立委楊曜及縣市議員等參選同志全員到齊加油打氣，綠軍團結聲勢浩大；陳光復自許母雞帶小雞，期盼打贏選戰綠營全壘打，尤其信心喊話未來4年第2任最重要，懇請鄉親繼續支持讓縣政延續推動完成。

劉櫂豪在縣議員、市民代表等大批支持群眾簇擁下步行至台東縣府完成登記。

劉櫂豪也反駁日前馬英九說法，有信心將台東農產品推廣到中國大陸、菲律賓或日本等世界各國。他表示，每當選舉就會有謠言，只要民進黨當選農產品就無法銷售到中國大陸，但從蔡英文當任總統來，台東的鳳梨釋迦仍是穩定的出口到中國大陸及其他國家，馬英九曾是國家領導人，卸任後仍應該給人民祝福及信心，不要選舉到了就扭曲抹黑。

饒慶鈴團隊則反駁劉，指民進黨執政後，釋迦繼續銷陸是因黃健庭在台東執政，不然看看南部的芒果、虱目魚、石班魚等現況，那不會是台東釋迦農所要的。民進黨操弄意識型態，造成兩岸關係結凍以及國際空間的限縮，民進黨根本無力行銷台灣農產，這次台東農民絕不能因意識形態的鬥爭，再次的被犧牲！

(中國時報)