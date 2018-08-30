宣布退選 林冠勳與女騎士對嗆

原取得國民黨提名參選台北市中正萬華區市議員的林冠勳（右圖），上周酒駕與一輛機車擦撞，被取消提名資格。他29日舉行記者會質疑自己遇到「假車禍」；但被他質疑安排假車禍的顏姓女騎士（左圖左）也突然現身記者會現場，雙方互嗆。（張潼攝）

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中國時報
／台北報導

原將代表國民黨參選台北市中正萬華區市議員的林冠勳，上周因酒駕發生車禍，遭取消提名，林冠勳29日舉行記者會，質疑這是場「假車禍、真鬥爭」，矛頭更指向最大獲益者，但林不肯正面點名，僅說「就算知道也不能講」，而被指控製造假車禍的機車騎士顏姓女子突然現身嗆聲，場面一度緊張。

林冠勳酒駕被逮後，北市黨部隨即定調希望林自行宣布退選，並決定由鍾小平遞補參選。時隔1周，林冠勳出面舉辦記者會，他忍著淚水說，這次有錯在先，對黨的處置不會有怨懟，「君要臣死，臣不得不死」，所以，他將不參加年底選舉。

不過林冠勳話鋒一轉表示，助理幫忙取得案發當天的監視器畫面，發現一些不合常理之處，直言「大選在即，若放任有心人士繼續以類似手法獲取政治利益，恐使選風敗壞」。

他說，顏姓女子騎乘的機車尾隨他的汽車左轉，並沒有實際發生碰撞，而是自行將機車放倒，後來又有一輛綠衣男騎的白色機車調頭離開，疑確認現場狀況；而根據友人告知，顏女以前也曾以徵信社職務之便，恐嚇勒索名人等。

媒體追問，這番指控是否質疑有人加害？林冠勳僅說「我就算知道也不能講」，但看誰是這次最大獲益者，誰就有可能；因遞補提名的是鍾小平，但林又以「我身上已經背3條了」，不願正面回點名。

鍾小平昨接獲記者查證電話時則表示，任何人歪曲事實提到他名字、影響選情，他一定要告「意圖使人不當選」，還建議林冠勳向顏女提告，把幕後藏鏡人找出來。

記者會結束前，被指控的顏女突然現身，怒批林發生車禍還找助理頂罪，政治人物應負的社會責任在哪裡？林的支持者不滿顏女闖進競選辦公室「鬧場」，大聲反擊「妳跟了多久」、「誰派妳來」、「誰付錢請你做這件事」，連林冠勳也忍不住動怒痛罵「妳毀壞我名譽，讓我小孩在學校被欺負，妳知道嗎？」雙方各執一詞，並都打算向對方提出妨害名譽告訴。

(中國時報)

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