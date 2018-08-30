發言人連線陣仗大 夫妻檔愛相隨

新北市長、市議員參選登記第3天，共有24位參選人完成登記。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長、市議員參選登記29日進入第3天，總計已84人完成參選市議員登記，有參選人號召群眾到場造勢，也有參選人是在另一半陪伴下到場，包括國民黨的劉美芳、洪佳君及民進黨的何博文等，國民黨朱立倫嫡系的葉元之卻是獨自1人辦理登記，他笑稱是效法葉問，要1個打10個。

現任議長蔣根煌昨天輕車簡從到新北市選委會辦理登記，僅弟弟和兒子陪同，他說，從以前都是這樣的慣例，簡單就好。媒體詢問，未來是否爭取議長連任？蔣根煌表示：「黨部怎麼安排，我就怎麼做。」

曾擔任民進黨發言人的張志豪為拉抬聲勢，特別請到現任民進黨發言人、民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬，以及曾任發言人台北市議員阮昭雄及台北市議員參選人吳沛憶組成「發言人連線」，陪他辦理登記，聲勢最浩大。

昨天有不少參選人是由另一半陪同登記，包括國民黨的劉美芳、洪佳君、陳錦錠及民進黨的何博文等，強打「夫妻同心」的形象，力拚勝選。

被視為朱立倫、侯友宜嫡系的國民黨參選人葉元之，算是最不顯眼的參選人，他是自己開車到選委會辦理登記，連助理都未陪同。葉元之笑稱，他是效法葉問的精神，要1個打10個，替國民黨增強戰力。

葉元之說，其實他曾在新北市政府民政局擔任專門委員，現場的工作人員都是以前的同事，大家都很熟悉，所以他一點都不覺得孤單。

根據新北市選委會資料，第一屆市議員登記參選共122人，第二屆計143人，預計本屆登記人數與前兩屆相距不大，由於兩位市長參選人都是預訂30日辦理登記，故預測不少市議員參選人會選在30日，與2位市長參選人一同辦理登記。

(中國時報)

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