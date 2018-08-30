林明溱力拚連任 端出牛肉

南投縣長林明溱（右四）29日登記參選連任，政壇人士齊集，展現國民黨軍容壯盛氣勢！（廖志晃攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

南投縣長林明溱尋求連任29日完成參選登記，他誓言守住台灣中心的藍天！除持續以「觀光首都」為發展主軸，並提出5大園區、青年住宅、幼托中心等政策；增加就業機會，為青年返鄉營造更友善環境帶動南投發展。

母雞帶小雞 藍營大團結

林明溱由前縣長林源朗、立委馬文君及許淑華，議長何勝豐與各級選舉參選人陪同登記，展現藍營空前大團結氣勢！

林明溱表示，民進黨在中央全面執政，台灣開始全面衰退，從一例一休到各項重大政策，人民怨聲載道，還不斷製造民眾對立！面對這樣的中央政府，他有責任守好南投這塊藍天。

林明溱指出，3年多來，他踏過全縣200多條野溪、500多條鄉間道路，第1個完成日月潭泳渡，更是第1個能讓負債減少、福利卻持續增加的南投縣長！

提出6大政見 帶動發展

林明溱提出經濟、教育、社福、觀光、財政、青年政策等6大政見，包括5大園區拚經濟、創造就業了不起，教育有三養、南投學子好棟樑；減債增福南投好幸福，青年有住宅、幸福跟著來，社福照顧真周到、老人小孩都是寶，6大觀光新亮點，旅遊產業有藍天。

林明溱表示，如果連任除13鄉鎮市持續推動交通建設，還打造受天宮飛碟玻璃景觀台、九九峰生態園區、雙龍瀑布水源吊橋、合歡山暗空公園、木屐寮親水公園等6處觀光新亮點。

5大園區包括南投旺來園區、草屯手工藝智慧園區、埔里福興溫泉區、埔里微型園區、竹山竹藝園區，預估每年創造百億元產值，增加數千個就業機會。

(中國時報)

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