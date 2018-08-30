基市無黨籍選將 聲援無色覺醒

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中國時報
╱基隆報導

基隆市無黨籍七堵區議員張耿輝與無黨籍安樂區議員參選人游正義皆在29日完成議員參選的登記，2人不謀而合拋出「無色覺醒」的口號，力拚勝選；基隆市長林右昌也陪同3名民進黨的青年議員參選人，前往登記，期盼議會有「年輕化」的新氣象。

「無色覺醒！民意做主！」張耿輝表示，他正在積極連結無黨的力量，希望有更多無黨籍的人士進入議會；擔任警職的游正義，也以無黨籍的身分投入選舉，且是侯友宜唯一有合影力挺的基市議員參選人，亦提倡「超越黨派，無色覺醒」。

「運動基隆、基隆好Young！」林右昌陪同3名民進黨新秀參選人張顥瀚、張秉鈞、陳宜前往登記，拿出各種運動器材，期望將基隆打造成「運動城市」。

前網球國手「漂亮寶貝」陳宜，擁有173公分的身材，2014年曾以無黨籍參選信義區議員落選，今年捲土重來；曾擔任市長祕書的張顥瀚，則被視為林右昌的「嫡系子弟兵」，首次投入中正區選戰；張秉鈞則是現任議員兼民進黨基隆市黨部主委張錦煌的兒子，力拚中山區的席次。

林右昌表示，越來越多青年選擇投入公共事務，代表基隆很有希望，這3位新人都有共同特點，就是年輕、積極、有熱情。張錦煌則表示，民進黨基市黨部共提名15人，新人就占9位，象徵民進黨「年輕有未來」。

(中國時報)

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