鶯桃路排水做一半 里長搖頭

2018年08月30日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

最近南部幾波低氣壓的豪雨災情讓人怵目驚心，鶯歌最近下了幾次雨，尖山、鳳鳴地區即出現淹水情形，讓當地居民談雨色變。由於鳳鳴地區淹水須和捷運三鶯線同時施工改善，且只做到捷運終點站的福德一街附近，對此鳳祥里長曾勝利認為此舉只是做一半，「難道以後從捷運站下車就得要划船回家？」

鶯歌地區最近下起了幾波大雨，尖山路101巷、鶯桃路就因雨水宣洩不及積水逾尺，居民對此擔心不已並向市議員蘇有仁陳情，希望盡速推動改善工程，以免大雨一來危及生命財產安全。

29日上午水利局、區公所及市議員候選人蘇泓欽前往尖山路101巷的大甲九圳附近低窪地區會勘。蘇泓欽表示，目前新北市排水管路防洪頻率低於北市，雖會造成積水，但雨退後就該把積水盡速宣洩，如果積水未退就代表水利設施有問題。

他指出，由於尖山路101巷溝圳未能連貫，呼籲水利局在現場施作陰井，透過聖鶯宮前施作的排水幹管，將部分雨水引入大甲九圳排放。

但當地民眾表示，大甲九圳末端的水道束縮僅剩1公尺，如果不能打通也無法宣洩洪水，對此水利局表示將會詳查並確認水路再行規劃施工。

另在逢雨必淹的鶯桃路上，當地的鳳祥里長曾勝利無奈表示，當年沒做第三期排水工程，現在只能等捷運施工後一併施作，才能紓解永和街、鶯桃路的淹水。

由於捷運終點站位於福德一街，對此曾勝利憂心表示，當地的淹水區域不止於此，如果排水幹管不能完整規劃，恐無法完全改善當地的淹水問題。他也質疑，未來如果下大雨積水無處宣洩，「難道以後從捷運站下車就得要划船回家？」

(中國時報)