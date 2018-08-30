挺無黨籍 劉政鴻、徐定禎再同框

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗前縣長劉政鴻繼27日陪同議長游忠鈿夫人張淑芬登記，與民進黨禮讓無黨籍縣長徐定禎「不期而遇」後，29日再度與徐同時現身，力挺無黨籍縣議員羅雪珠登記參選頭份市長。支持無黨籍與部分國民黨提名人抗衡的態勢不言而喻。

苗栗縣長選舉在徐定禎、徐耀昌及朱泰平完成登記之後，29日有宗教音樂藝術工作者黃玉燕登記。黃4年前曾與女兒周書涵，分別登記參選第一及第二選區立委，她強調曾參選2次立委、1次縣議員，深知通苑地區對創富經濟的期待，此次要融合宗教文化推廣苗栗觀光。

國民黨籍前縣長劉政鴻，先前因縣府財政與鄉鎮市長選舉，與尋求連任的徐耀昌結下心結，徐雖公開向劉致歉並澄清財政窘境是統籌分配稅款制度不公，然沉寂一段時間後，劉雖表態不參選，卻在陪同張淑芬登記參選議員時，「巧遇」徐定禎，反未替同黨同志徐耀昌站台。

由於國民黨已提名縣議員陳永賢競選頭份市長，然劉政鴻29日再度與徐定禎現身市公所選務中心，為無黨籍市長參選人縣議員羅雪珠站台，甚至向台下群眾喊話「請支持徐定禎」。

國民黨縣黨部主委林祥川表示，縣黨部有掌握前縣長劉政鴻陪同無黨籍縣議員羅雪珠登記的資訊，或許是個人情誼因素，但地方黨部考紀會仍將提報縣黨部及中央黨部處理。

(中國時報)

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