噴水設施啟用 三重親水公園復活

加裝了夜間會發光的LED噴頭和自動感應裝置，每天下午3時至晚間7時，只要氣溫超過30度噴水裝置就會自動定時啟動，既消暑又不浪費水資源，讓小朋友玩得不亦樂乎。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市三重區吉祥街親水公園因噴水設施故障荒廢2年，三重區公所本月修復完成，加裝了夜間會發光的LED噴頭和自動感應裝置，每天下午3時至晚間7時，只要氣溫超過30度噴水裝置就會自動定時啟動，既消暑又不浪費水資源，讓小朋友玩得不亦樂乎。

吉祥街親水公園闢於2004年，設有戲水池、撒水噴頭等親水設施，但因塑膠製的灑水噴頭屢屢故障，後來公所索性不修，近2年來親水公園噴水設施滴水未噴，反倒成為「乾旱公園」，少了親水設施，加上位處市區邊陲，公園平日鮮少民眾駐足。

新北市議員李坤城日前舉辦會勘，要求三重公所於夏天修復啟用，李坤城表示，考量到親水設施維護不易和日漸缺水問題，建議公所在夏天過後再做完整規畫，如沙坑等親子遊戲設施，透過一連串改造讓公園再活化。

三重區公所表示，親水公園噴水設施修復工程斥資約20萬，除修復灑水噴頭、清理自來水蓄水池，也加裝動力式感應LED燈及溫度、時間感應驅動裝置，只要戶外溫度超過30度，噴水設施就會自動在固定時間噴水，入夜後還能透過LED燈增加視覺效果。

三重區公所坦言，三重親水公園噴水設施維護管理不易，往往今年夏天使用後，在隔年夏天重啟時就故障，不過8月20日重啟後，確實吸引孩童前往玩耍，目前已加派人力負責維管及清潔工作。

(中國時報)

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