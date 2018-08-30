蔣萬安 為李柏毅壯聲勢

立委蔣萬安（右）陪同李柏毅（左）登記參選。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導
吳沛憶（中）在新北市議員參選人戴瑋姍（左）、張志豪（右）陪同下登記參選。（張立勳攝）

年底9合1選舉登記第3天，國民黨高人氣立委蔣萬安陪同北市議員參選人李柏毅登記，正巧遇上民進黨市長參選人姚文智，姚在辦理登記手續時，李柏毅團隊恰好進入選委會高喊「李柏毅凍蒜、國民黨勝利」，氣勢一度壓過姚，讓姚陣營一陣尷尬。

民進黨市議員簡舒培抱著2個小孩前往登記，宣誓未來4年要繼續替市民爭取平價公托，意外替姚文智衝人氣，姚看見簡的小孩抱了過來，還被人私下虧說「今天不抱貓改抱小孩」，簡的小孩可能因為鎂光燈，嚇得當場嚎啕大哭了起來。

蔣萬安陪同李柏毅辦理登記時，李團隊不斷高喊凍蒜、國民黨勝利，氣勢一度壓過姚文智，不少選委會人員見蔣、李2人，低調拿出手機拍照，有人還說2人組合的顏值，沒有參選人可以勝過。

蔣萬安說，因為擔任李柏毅競選辦公室主任委員，李又是第一次登記，感覺有點緊張，特別抽空陪同，登記代表選戰正式起跑，他不但力挺李柏毅也力挺丁守中。

李柏毅表示，的確很緊張，所以希望有大人陪同，盼和蔣萬安一樣都順利當選。至於碰到姚文智會不會尷尬？李柏毅說，不會尷尬，因為丁守中必勝，他希望年底國民黨提名的市長、議員、里長全壘打。

前民進黨發言人吳沛憶昨也在新北市議員參選人張志豪、戴瑋姍陪同下登記參選北市中正、萬華區議員，吳沛憶被問到會不會找蔡英文總統在選前站台，她說，現在選民都較注重參選人的個人特質、形象和人格操守，但身為新人還是希望前輩、戰友來加油打氣。

(中國時報)

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