三和國小 軟網國手的搖籃

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣大林鎮三和國小發展軟式網球超過半世紀，日前赴日參加2018第30回山中湖國際青少年軟式網球錦標賽，更拿下中學一年級男子團體組亞軍。校長蔡明昇表示，軟網是三和國小的發展重點，綜觀嘉義縣市，甚至全台，很多軟網選手都來自三和國小，至今共培育出6名軟網國手，2006杜哈亞運奪金的江婉綺回到母校服務擔任教練，希望將啟蒙教練吳義松的精神傳承下去。

三和國小自1968年開始發展軟式網球，培育出6名軟網國手，可以說是軟網選手培育的搖籃，目前三和國小軟網隊有20名學生，其中12名有對外比賽的實力。

教練江婉綺表示，自己從國小四年級開始接觸軟網，練一陣子後適逢1994年廣島亞運，男子軟網團體賽奪金，而其中一名國手就是三和國小的賴永僚，從那時起，她決定未來要拿亞運金牌。

回到三和國小任教，江婉綺希望將啟蒙教練吳義松的精神延續下去，她說，以前加入軟網隊是要經過考試，學生不只要練球還要兼顧學業成績，而吳義松訓練軟網有一特色，「以球代訓」不特別做體能訓練，以密集的比賽訓練學生的球技、提升經驗，體能也跟著變好。

校長蔡明昇說，1968年當時軟網是相當流行的運動，但由於軟網的最高賽事只侷限於亞運，也非奧運項目，風氣漸漸不如從前，曾有人建議他何不棄軟網改練硬網，但他認為軟網是學校的特色，再難推動也要堅持下去，目前是嘉義縣唯一一所推動軟網的學校。

(中國時報)

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