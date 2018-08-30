張景森吹破新南向牛皮

2018年08月30日 04:10 中國時報 李正修

當蔡政府因南部水患而搞得焦頭爛額之際，力推的「新南向」工作傳出遭矮化。外交部上個月宣布將泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽優惠措施延長1年，因為這些國家來台觀光人數較前年大幅增加。然而，我方主動示好，至今卻仍看不到這些國家相對等的回饋。

既然國與國之關係講究對等原則，如果我方得不到對方善意回應，這項免簽政策是否該繼續其實可檢討。但令人驚訝的是，面對泰國駐台辦事處的高傲姿態，主管新南向事務的政務委員張景森竟然為之擦脂抹粉，不僅不認為單向免簽優惠是自我矮化，甚至還自估更多泰國人來台可提高觀光收入達百億新台幣。

面對泰國駐台代表吞吞吐吐、不敢明說未給台灣免簽的真正原因，國人早已氣憤不已，張景森卻出面為他找「免簽對等是傳統思維」的下台階，蔡政府唾面自乾的外交戲碼再度出現。更何況張已承認所謂的百億觀光財是自己編造的，觀光業者不但嗤之以鼻，也遭觀光局打臉。統計資料顯示，去年增加的泰國觀光客人數只有15萬人，共花費金額不到50億新台幣，低於東協國家來台觀光客的平均消費，蔡政府如何自圓其說，更不用說泰人來台犯罪率暴升30%，增添治安風險。

爭取外交免簽證優惠向來是我對外關係的重要工作之一。相較於蔡總統至今免簽國家只增加3個的窘境，馬英九政府擴增到164個國家或地區，等於國人幾乎得以自由進出世界每個角落，可見得中華民國護照的含金量有多驚人，也相當程度彌補國際處境的缺憾。

此外，馬政府藉兩岸關係和緩的機會，大力拓展與東協國家的雙邊關係，得以分別在緬甸設置台灣代表處及印度清奈的辦事處。然而，蔡政府津津樂道的「新南向」政策至今仍無實質成效，除了自吹自擂成立的「台灣亞洲基金會」、推動與各國民間智庫的合作計畫外，實在看不到有何政績。連蔡政府誇口的中油印尼投資案都無疾而終，洽談雙邊自由貿易協定更是遙不可及。

大陸一帶一路近來備受質疑為新「經濟殖民主義」，因此近來相當低調，但大陸要以此來阻撓蔡政府的「新南向」卻綽綽有餘。光是大陸每年超過千萬人赴泰旅遊，台灣區區只有50多萬人次，怎麼比？再者，大陸與東協的雙邊貿易已突破5000億美元，蔡政府雖積極鼓勵相互投資，成效仍不彰顯，我國對東協投資的比例提高了22.8%，但這些國家來台投資比例卻增加不到1%。

泰國駐台代表處因國人抗議而取消調漲簽證費，證明國人集體力量還是比蔡政府有效。不過，面對泰國對待台灣善意的高傲姿態以及蔡政府軟弱回應，國人無不深感憤怒。一個只會對自己人頤指氣使，卻不敢向外人捍衛國家權益的政府，怎配稱是愛台灣的政黨呢？

東協礙於大陸壓力而不願與我國推進更密切關係是國際現實，台灣唯有對症下藥，讓各國不需在台海兩岸選邊，才是化解我國對外困境的良策。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)