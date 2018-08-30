相信平台經濟 才有未來

2018年08月30日 04:10 中國時報 丁學文

不管你認不認同共享企業，或有沒有使用過Airbnb、Uber或淘寶，平台經濟已經方方面面進入我們的生活，甚至改變了全球產業鏈的運作方向。在台灣，很多企業抱怨：這是一個代工製造越來越難賺錢的時代，甚至自我解嘲代工利潤已經被壓縮到沒有未來。我能給的答案就是你得先認清時代的不同，唯有拋棄傳統代工的成本思維，學會「要想自利，應先利他」的道理，才能明白平台經濟的厚積薄發，順利迎接下一個轉型。我不是在說風涼話，而是現實，股權投資做了那麼久，看了這麼多正在引領新局的成功企業，在認真琢磨了他們的創業初衷後，我發覺它們不約而同都有著一定成分的平台概念。

未來一定是平台經濟的天下。在IT時代是立體圍剿，我自己越強越好，所以代工企業橫空出世，而未來的經濟是所謂的平台經濟，平台經濟就是你首先要有容乃大，願意主動搭平台，讓和你合作的夥伴先比你強，然後塑造出生態，讓越來越多好的合作夥伴上你的平台，自然而然你就會跟著強起來。一個企業想做好，想吸引一流的人才，想擁有切合市場的商業模式，你的思想就必須與時俱進。平台經濟不完全等同共享經濟，我們看見的那種吹噓估值、死傷遍野的刷流量企業不是最佳的平台經濟實踐者，它們最大的貢獻就是讓舊時代經營者嚇出一身冷汗，明白自己的不合時宜。

1930年代，美國遭逢經濟大蕭條，華爾街崩盤，Goldman Sachs虧損連連，到了幾乎關門大吉的地步，這個時候，Sidney Weinberg臨危受命成了負責人，新官上任後，他對員工強調當大環境不行，生意難做錢難賺之時，我們要繼續保持正向利他行為。於是他要求能賺錢的生意繼續做，但不能賺錢的事情也要好好做。Sidney Weinberg的做法是以免費方式開發新客戶，為客戶提供最好的服務。他鼓舞公司上下，要走出去，多結交客戶，跟客戶一起共度時艱，哪怕是免費，也把事情做到最好，讓客戶認識到Goldman的能力、品行和價值。他不斷告訴那些消極的員工，要放眼長遠，賺不到錢，那就賺人情、賺品牌、賺關係，幫自己賺出一身本領。按照歷史數據顯示，1930～1945年，Goldman Sachs的利潤總和為零。

終於，大蕭條過去了，這些累積爆發出了巨大的力量。當那些被Goldman免費服務的客戶熬過難關，付得起費用時，Goldman Sachs成了第一選擇。這讓Goldman在大蕭條之後快速崛起，Weinberg還被《紐時》稱為Mr. Wall Street。Weinberg是個典型的利他主義者，什麼事情都能往好處想，而且樂於付出是他鮮明的性格特徵。最重要的是，他傳播正能量，相信夢想，也不自怨自艾。如果他讓你想起了靠淘寶起家、老在比手畫腳、侃侃而談的馬雲，那我告訴你這個Weinberg才是某種意義上平台經濟的先驅，如果你曾經看不起大陸很多新創企業用補貼刷流量、建平台的做法，那抱歉，Goldman Sachs早在近1個世紀前就在平台經濟的「要想自利，應先利他」中率先實踐了。

如今，平台經濟早已深入我們的生活，淘寶店主和消費者雙方在淘寶的平台上交易，是電商平台的一種；Facebook和Line連接了用戶互聯網溝通，是社交平台的一種。毋庸置疑，未來將出現更多改變我們每一個人生活的平台，它們將憑藉科技與創業者的想像力成為新時代的載體，並以平台方式整合匯集所有的組織形態。數據表明，全球15大網路公司均採用平台模式運行，全球100強中的60家，其主要收入模式也來自平台模式。而2016年大陸獨角獸企業榜中，估值位於前15名的企業有11家採用平台模式運營。平台經濟會凝聚資源，將原本冗長的產業鏈彎曲成了環形，B端用戶通過平台直接觸及C端用戶，節省的各個環節可以提高產業效率，推動商業模式創新，激發大量的新業態。所以，不要再怨天怨地，覺得企業難以經營都是別人的錯，你要以正面思維看待產業鏈被平台經濟重塑的事實，平台經濟的崛起給製造業帶來的絕對是彎道超車的機遇，重點是你能不能看準機遇重踩油門，讓自己不致成為看著別人絕塵而去的時代失敗者。（作者為創投合夥人）

(中國時報)