被政治妖魔化的核廢料

2018年08月30日 04:10 中國時報 葉宗洸

反核人士29日上午大陣仗召開記者會，主要指控核廢料再處理是一個無底的錢坑，又說「為何台灣核電運轉近40年，核廢料還是無處去！」除了反駁前總統馬英九所說的「核廢料不難處理」，更藉機打壓「以核養綠」的公投連署活動。

坦白說，核廢料的處理在台灣一直都不是技術性的問題，因為解決問題的技術不斷在進步，新技術也不斷被提出。最主要的關鍵是在民進黨將「非核」列入其黨綱之後，這個議題早已轉變成政治性的問題，「核廢料問題不可以被解決」恐怕才是符合當今政府政治目的的真相。

放射性廢棄物（俗稱的核廢料）過去不斷地被反核團體妖魔化，長久以來造成民眾的錯誤認知，並因而心生恐懼，不但讓核電廠內用過燃料乾貯設施的啟用遭到地方政府刁難，更導致放射性廢棄物最終處置場的選址作業困難重重，多年下來依舊原地打轉。然而，放射性廢棄物的源頭，其實還有醫學、農業、工業、學術研究等領域，最終處置場的選址受阻，這些現階段每年產量占比約10%的一般核廢料將何去何從？

不管是高階的用過核燃料或是低階的放射性廢棄物，一般民眾基於鄰避效應都先拒絕再說，完全沒有理性討論的空間，也不會有人在乎核廢料處理的技術發展現況如何。

更令人難以置信的是，因為鄰避效應的影響，蘭嶼貯存場大門口的環境輻射劑量率，即使只測得每小時0.025微西弗，也被拿來大作文章，說是貯存場設置導致蘭嶼居民罹癌率上升。

查閱一下原子能委員會的官網即可發現，台灣本島地區數十個官方測點所測得的環境輻射劑量率數值，每一個都比蘭嶼貯存場大門口的數值高，有些站點甚至高達3倍之多，那麼政府是否也應考慮幫全島居民進行免費健康檢查？事實上，環境輻射劑量率只要落在每小時0.2微西弗以下都屬正常的背景值，也都不會對人體健康造成任何影響。

當我們理性地看待放射性廢棄物的國際做法，就會發現過去反核團體所謂核廢料無法處理的老調其實是既落伍又過時的。科技不斷在進步，過去無法處理不代表現在仍舊無法處理。用過的核燃料可以透過再處理，進一步減少其體積至原來的5%，過程中可利用元素再加工後，重製為新型燃料繼續使用於發電。另一種長半衰期核種處理技術叫作核轉化，透過特定能量的中子撞擊此類核種的原子核，即有可能將之轉化為短半衰期核種，甚至無放射性核種。另一方面，低階放射性廢棄物中核種的半衰期一般較短，目前的做法是進行有效的屏蔽與隔離，並且嚴密監管，數十年後輻射強度即會自然衰減。

其他工業產出的有毒廢棄物，例如強酸與強鹼廢液或砷、鎘、鉛、六價鉻等有毒化學物質，跟核廢料比起來，一樣必須隔離貯存，卻沒有半衰期。到底哪一種廢棄物才會「天長地久、海枯石爛」地守著你？

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)