小英甘為川普戰略寵物

2018年08月30日 04:10 中國時報 向駿

8月21日中國與中美洲國家薩爾瓦多正式建交後，蔡英文表示：「中國的打壓無孔不入，現在的中國不只是兩岸和平的威脅，中國在世界各地所做的，已造成全球局勢高度不穩定。」蔡英文面臨雪崩外交驚恐的背後有「大戰略」因素。

曾以《喬治‧肯南傳記》一書獲得2012年普立茲傳記獎的耶魯大學教授蓋迪斯，在2018年出版的《關於大戰略》一書中指出「在這些危險的日子裡，我們最不需要的就是一個未經訓練的人來充當我們國家這艘船的舵手。」川普似乎屬於「未經訓練的人」。

川普上任以來所有政策都以「美國優先」為指導，但「美國優先」能算是大戰略嗎？以他不斷對各國揮舞關稅巨棒的政策為例，史丹福大學胡佛研究中心與國際研究中心研究員喬飛認為，川普對中國的貿易戰實在是「不怎麼樣大戰略」。美國前財長桑默斯則認為「川普的貿易政策違背了所有戰略準則，他做到了美國的對手未能做到的事：讓全世界團結起來反對美國。」6月的7國集團（G7）峰會終於讓川普嘗到「缺乏大戰略」苦果。

川普及其團隊執意與中國打貿易戰，當然不僅是為了解決貿易失衡的問題，而是要對中國崛起釜底抽薪，防止中國取代美國成為世界領袖。然而，川普從國際組織和國際協定的「退群」候選名單中還包括世界貿易組織（WTO），美國如真退出WTO，台灣會籍恐將和全球44家航空公司被要求修改名稱的下場。

中國與薩爾瓦多建交引來美國政府強烈抨擊，甚至連白宮都罕見發布聲明批評此舉破壞台海穩定，還說將「重新評估」與薩國之間關係，但中國外交部發言人陸慷敦促美國「正確看待」中薩建交，宣稱這是「天經地義，光明正大」，並謂「我們奉勸某些人應當尊重別國自主決定內外事務的權利，停止自己的霸權主義行徑。」雙方唇槍舌劍顯示中國在拉丁美洲的布局已影響到美國國家利益。

外交部前部長歐鴻鍊指出薩爾瓦多與瓜地馬拉、宏都拉斯3國關係密切，利益相連，在中美洲號稱「北三角」，一旦薩國開頭與中國建交，極易撬動其他兩國。再加上瓜地馬拉與中國一直很曖昧，從上個世紀60年代的內戰，到90年代因為需要聯合國維和部隊的派遣，就一直與北京維持某種奇特的關係，況且最近瓜國已數度不願為台灣在聯合國中發聲，當可預知狀況已有變。

美中貿易戰另一外溢影響是，因為大豆是美國出口到中國最多的農產品，中國為反制對美進口大豆加徵25%關稅，高達300萬噸大豆受波及。蔡英文剛出訪的巴拉圭工業部表示兩國雖「尚未建交」，但巴拉圭目前已透過阿根廷和烏拉圭對中國出口大豆。這也就是為何今年5月15日美國參議院外交委員會舉行的聽證會中，共和黨參議員盧比歐會對巴拉圭與台灣的邦交表達擔憂。

川普面臨「火燒後院」的窘境可謂咎由自取，蔡英文雖甘為川普的「戰略性寵物」，卻須獨自面對「雪崩外交」的驚恐，則屬自取其辱。（作者為致理科技大學國貿系教授兼拉美經貿研究中心主任）

(中國時報)