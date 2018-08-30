2018年08月30日 04:10 中國時報 陳世昌

國人申辦泰國簽證將加收470元手續費，對照我方甫延長給泰國的免簽證優惠，引起旅遊業者和民眾的不滿，輿論更質疑政府如果接受如此不平等的待遇，形同「喪權辱國」。泰方雖在各界反彈下鬆口，但負責督導觀光政策的政務委員張景森卻反駁，「每年多賺100億的政策，算什麼喪權辱國？」大有可議。

首先是張景森提的數據大有問題，2017泰國來台旅客淨增加17萬人，「因為免簽的觀光消費收入淨增加將會超過100億」，所以他認為延長給泰國免簽是極為正確的政策。顯然張景森低估了民眾簡單算數的智商，17萬人將創造百億收入，阿拉伯王公貴族恐怕都做不到，更何況人均所得還不如台灣的泰國民眾。

根據旅行業者說法，來台的泰國旅行團，4天3夜的低價團萬元有找，而且是泰國團客主力，我方甚至還給予包機補助；自由行的背包客以荷包不深的年輕人居多，住的多是青年旅宿，更遑論消費能力。張景森信口開河，100億顯然是道地「假新聞」。張景森不提陸客減少損失的300億，卻拿小孩都不信的100億糊弄民眾，賴內閣果然幹話一族。

就外交言，漲價與免簽顯然是嚴重不符「平等互惠」，蔡政府不但不努力爭取，還要進一步「落實南向政策」，擴大給予東南亞其他國家免簽福利，熱臉貼冷屁股，難道不算「喪權辱國」？

監察院曾提出調查報告，質疑我單方面對泰免簽，不符平等互惠原則，有損國家尊嚴，且舉出有力數據，指出對泰免簽造成泰人來台犯罪人數飆增3成。這些事實屢見諸媒體，張景森似乎視而不見，而用蔡政府慣性的手法，拿毫無根據的數據給民眾灌迷湯，民眾也許對外交事務不熟悉，但簡單的對照是本能，狂喊100億，誰信？而監委調查報告更認為，給東南亞國家免簽，對台灣觀光與國安都是負分，應即刻停止以維護國家尊嚴，張景森顯然藐視監察院的提醒，還敲鑼打鼓拿100億欺騙國人。

大數據時代，數據是治國極佳也是必須的參考值，但濫用數據等同濫用權力，何況是憑空想像的數據，張景森說的是幹話也是夢話，尤其他又把陸客拿來說嘴，譴責那些主張去「跪求中國放陸客」的人，才叫做喪權辱國。陸客不來，孰令致之，民眾心裡明白得很，張景森督導觀光政策，不去正視影響台灣觀光收入最深的核心問題，卻還幫泰國找理由，將泰國不給我免簽歸咎「中國因素」，千錯萬錯都是中國的錯，這就是蔡政府最拿手的擋箭牌。

平等互惠是外交基本原則，蔡政府要推新南向政策，不能拿賤售平等互惠來換，國家尊嚴更建立在基礎對等上，免簽是簡單的對等邏輯。「喪權辱國」大帽也許不宜亂扣，但也是嚴肅的議題，拿浮誇的數據愚弄國人，實際上卻是賤售平等互惠的國格，比「喪權辱國」更值得譴責。（作者為《大師鏈》傳媒編輯長）

(中國時報)