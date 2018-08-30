民進黨應代表徐佳青道歉

2018年08月30日 04:10 中國時報 主筆室

八二三炮戰60周年，府院黨高層沒有一人到金門參與紀念活動，民進黨副祕書長徐佳青辯解，「八二三不就是國民黨跟共產黨打仗嗎？」，「如果這些去打仗的人，是以犧牲台灣人民的性命，來換取國民黨的性命，這樣子的紀念有意義嗎？」

徐佳青的發言，不能單純地以「失言」視之，這是深藏在民進黨許多人士心裡的一個執念，長期對國民黨的敵意，讓民進黨人士習於否定國民黨所做的每一件事。但事實上，徐佳青的發言，根本經不起檢驗。參加這一場守衛台灣的八二三炮戰將士，有外省籍、也有本省籍，他們是為了自己的親人、家園在前線奮戰，絕對不只是為了國民黨。徐佳青這種背離歷史、背棄國軍、背叛金門人民的惡質說法，否定與侮辱的不是國民黨，否定與侮辱的是用生命戌守台灣的國軍將士，及在前線、用家園承受近50萬枚炮彈的金門民眾。

今天生活在台灣島上的每一個人，都享受著八二三炮戰的餘蔭。這是鐵的事實，不容徐佳青為了一黨之私，顛倒黑白，徐佳青這種偏狹可鄙的發言，不僅扭曲歷史，也傷害民進黨的形象，身為民進黨主席的蔡英文總統，必須嚴正駁斥。

讓我們回歸歷史說話，60年前中共發動八二三炮戰的原因，眾說紛紜，有說毛澤東為轉移內部壓力，有說是牽制美軍的一種手段，也有人認為的確是攻占台灣本島的一種嘗試，不論是哪一種解讀，都掩蓋不了金馬是台灣重要屏障的戰略地位。

民進黨部分人士一直認為，金門、馬祖歸還大陸也無不可，切斷兩岸的地理臍帶，正好可以「一邊一國」、「一中一台」。早在1950年，蔣介石的軍事顧問，美國前海軍上將柯克就已經駁斥了這種主張，「將金門兵力增防台灣，其心理效果不如固守金門為大」、「不僅看起來像是對共產黨示弱，而且會對台灣乃至當時整個自由世界，產生消極的心理作用。」

也就是說，過去60年來，台灣能夠享受著基本和平的生活，前總統陳水扁可以從三級貧戶考上台大法律系，蔡總統的父親蔡潔生能夠以房地產致富、買車給蔡英文上大學，就是靠著金門、馬祖承擔「戰地」的責任。

試想，如果沒有八二三炮戰英雄們的奮戰，中共順利占領了金門，那麼馬祖也必然不保，我方就會完全失去台灣海峽的戰略縱深。兩岸的對峙熱點從金馬變成台澎，至少如柯克所言，對民心士氣會有非常消極的心理作用，而中共會否乘勝追擊，也在未定之天。這尚未論及失去金馬後，戰鬥前沿推進到台澎，台灣本島若受到武力的直接威脅，試問人民如何安身？經濟如何發展？

現在是因為飛彈科技的進步，金門、馬祖作為「第一道防線」的功能降低，但不能以今非古，就否定八二三炮戰對歷史的意義。1994年，時任民進黨主席的施明德提出「金馬撤軍論」，輿論大嘩，正在競選台北市長的陳水扁，都不得不公開澄清「斷然從金門、馬祖撤軍，台海會立即產生危機」，今天民進黨的徒子徒孫們，又有何面目來否定八二三炮戰，國軍堅守金門的歷史意義？

蔡英文總統必須要仔細思考，要當誰的領導人，是民進黨的支持者，是僅限於台灣本島，還是所有台澎金馬，中華民國治權下的2300萬人民？如果八二三炮戰只是「國民黨跟共產黨的事」，那民進黨就不要再說什麼台灣團結，因為中共對台灣的種種打壓，也都只是「民進黨跟共產黨的事」。

相較於就任前的種種承諾，「最會溝通的政府」、「謙卑謙卑再謙卑」，現在的民進黨卻只想著要急行軍，輾過所有反對意見。台灣已經在分崩離析，如果民進黨還要放任徐佳青這種言論，更難以擔任執政者的角色。

徐佳青是民進黨副祕書長，她的公開發言就不是「個人言論」，而是代表著黨的立場。如果民進黨並不認同徐佳青的言論，就必須自蔡英文總統以降，站出來鄭重否認，並為黨副祕書長的不當發言表達歉意，這才是蔡總統真正能夠團結台灣的方式。

(中國時報)